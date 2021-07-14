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В Калуге 14 июля депутаты Городской Думы внесли изменения в бюджет

Дмитрий Ивьев , Фото: городская дума.
Опубликовано: 14.07.2021 11:00 0 272
В Калуге 14 июля депутаты Городской Думы внесли изменения в бюджет

В среду, 14 июля, в Калуге состоялось заседание Городской Думы. Депутаты внесли изменения в бюджет города.

Доходная часть бюджета увеличивается на 158 миллионов рублей за счёт налоговых доходов.

Средства будут направлены на увеличение уставного фонда МУП «Калугатеплосеть»

Также вносятся изменения в ведомственную структуру расходов бюджета.

2,5 млн. рублей выделяется на оказание финансовой помощи социально ориентированным НКО – калужскому отделению Красному Креста.

497 тысяч рублей будет направлено на финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства».

Парламентарии согласовали сделки муниципальным предприятиям «Управление калужского троллейбуса» и «Калугатеплосеть», связанные с осуществлением заимствования путем выпуска процентного векселя, поставкой провода МФ-100 на сумму 1 миллион 23 тысячи рублей и проведением экспертизы промышленной безопасности трубопроводов тепловых сетей  на сумму 1,6 млн. рублей.

Побратимом Калуги станет французский город Пуасси.

Депутаты одобрили Соглашение о побратимстве между муниципальным образованием «Город Калуга» (Российская Федерация) и городом Пуасси (Французская Республика).

Взаимодействие между городами началось в 2016 году, когда в Городскую Управу поступило обращение мэра города Пуасси Карла Олива о намерении развивать сотрудничество с городом Калугой.

В дальнейшем команда юношей из города Калуги приняла участие во франко-русском турнире «Восходящие звезды», с гастролями в Пуасси неоднократно побывал калужский хореографический ансамбль «Образ», команда из французского города приняла участие в юношеском турнире по футболу в Калуге.

Планируется расширить направления сотрудничества: наладить связи в сфере экономики и науки, а также систематически обмениваться опытом в различных областях деятельности.

Дмитрий Ивьев , Фото: городская дума.
Опубликовано: 14.07.2021 11:00 0 272
Тэги: городская дума
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