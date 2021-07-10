20 внедорожников появились в медучреждениях Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав ШАПША в пятницу, 9 июля, сообщает о пополнении автопарка медучреждений региона 20 новыми внедорожниками.
- До конца июля передадим еще семь машин, - дополняет ШАПША.
Всего в регионе в этом году появится 88 машин. Большинство из них – уже в работе.
- Все мы помним, с какими сложностями столкнулись в начале пандемии из-за нехватки машин для доставки врачей к пациентам на дом, - напоминает губернатор. - Помогли волонтеры, передавали машины медикам из автопарков администраций. Уверен, эта техника сослужит добрую службу жителям Калужской области.
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