20 внедорожников появились в медучреждениях Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША в пятницу, 9 июля, сообщает о пополнении автопарка медучреждений региона 20 новыми внедорожниками.

- До конца июля передадим еще семь машин, - дополняет ШАПША.

Всего в регионе в этом году появится 88 машин. Большинство из них – уже в работе.

- Все мы помним, с какими сложностями столкнулись в начале пандемии из-за нехватки машин для доставки врачей к пациентам на дом, - напоминает губернатор. - Помогли волонтеры, передавали машины медикам из автопарков администраций. Уверен, эта техника сослужит добрую службу жителям Калужской области.