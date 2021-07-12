Этот день в истории: родился калужский губернатор Петр Протасов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день на нашем сайте выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня - 12 июля.

1783 – «Июля 12 дня на Козинке на старом кладбище учрежденном 1771 г. заложили церковь новую во имя с(в.) Николая Чудотворца с пределом Филиппа Митрополита; сего числа». (Из записок купца Губкина). (Ниже нынешней церкви, к Козинскому оврагу, было кладбище, которое в 1780 г. уничтожено, а с 1824 г. заселено обывательскими домами (Д.И.Малинин))

1730 – родился Петр Степанович Протасов (12(1).07.1730 – 30(19).07.1794), генерал-поручик, сенатор, новгородский и калужский губернатор, служил в этой должности 10 лет (1782-1792).

12(30).06.1900 - в Калугу приехал Анатолий Васильевич Луначарский (1875- 1933), общественный и политический деятель, писатель, теоретик искусства, публицист, драматург. В 1900-1902 годах находился под надзором полиции в Калуге и Полотняном Заводе, где вел революционную работу. Его именем названа улица в Калуге и местный драматический театр.

1923 – в селе Спасское Барятинского района родился Виктор Михайлович Юдин (12.07.1923-22.11.1985), Герой Советского Союза (29.06.1945). Умер 22.11.1985 года в Москве.

1938 г. в Калуге родился Лев Павлович Рыжов. Живописец, член Союза художников России с 2001 года. В 2001 и 2005 годах – лауреат премии имени Афанасия Куликова (1884 - 1949) в номинации «Живопись».

1991 - в Боровском районе основана служба занятости населения.

2007 – в центре Мещовска открыли памятник блаженному Андрею Мещовскому. Скульптор Н.Н. Любимов. В наше время в Свято-Георгиевском Мещовском монастыре восстановлено почитание блаженного Андрея, отстроена когда-то разрушенная часовня, на могиле местночтимого Святого взамен утраченного поставлено новое надгробие.

Уважаемые читатели, а чем запомнился этот день вам? Знаете исторические факты, не попавшие в этот обзор? Пишите в комментариях!