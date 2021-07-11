Этот день в истории: в Калугу приехал публицист Анатолий Луначарский

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день на нашем сайте выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня - 11 июля.

1784 – «11 июля был град, дождь и буря. Граду нападало (неразб.) на 2 вершка а на мостовой против моего дома вода была около 1 ½ аршина. И все сие было 15 минут. Град был больше ореха» (Из записок купца Губкина).

1900 – началось пребывание в Калуге под надзором полиции публициста, писателя, впоследствии наркома просвещения СССР Анатолия Васильевича Луначарского (1875 -1933) В Калуге он провел почти 1,5 года в ожидании приговора по «московскому делу» за революционную пропаганду.

Постановлением Законодательного собрания Калужской области от 11 июля 1996 года объединены районный центр село Жуково и поселок Протва. Районный центр Жуков получил статус города.

Уважаемые читатели, а чем запомнился этот день вам? Знаете исторические факты, не попавшие в этот обзор? Пишите в комментариях!