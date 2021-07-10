Этот день в истории: в Калужской области боролись с засухой купанием петухов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день на нашем сайте выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня - 10 июля.

1874 - родился Сергей Тимофеевич Коненков (1874-1971), известный скульптор, действительный член Академии художеств СССР, народный художник СССР (1958). Летом 1968 года работал в Калуге над бюстом К.Э.Циолковского. В 1947 году посещал Малоярославец, Медынь, Юхнов.

1920 10 июля в дер. Ерденево Малоярославецкого уезда собрался сход. Обсуждали вопрос о засухе. Один из крестьян рассказал, как на разъезде N 16 М-КВ ж.д. он слышал от какого-то проезжего, что дождя нет потому, что недавно умерла колдунья, которая на исповеди у попа созналась, как, пролетая через Ерденево, она подрезала петухам перья, и вот теперь те машут крыльями и разгоняют тучи. А чтобы пошел дождь, нужно выкупать всех петухов в пруду. И что же? Сход решил заставить каждого домохозяина выкупать своего петуха. Кто-то указал, что глупо верить всякому вздору, тем не менее, в течение трех следующих дней можно было видеть, как ерденевцы ловили петухов и купали их в пруду. Всего любопытней то, что такое же купанье петухов произошло и в дер. Королеве Медынского уезда. ("Коммуна").

1921 - в деревне Острожное (ныне поселок) Дзержинского района Калужской области родился Борис Захарович Попков (10.07.1921-18.05.1987). Летчик- испытатель, Герой Советского Союза (21.08.1964). Звания Героя удостоен «за большие заслуги в деле испытания, исследования новой авиационной техники и проявленное при этом мужество».

1921 – в деревне Грива Козельского района Калужской области родился Василий Дмитриевич Пронин (1921 – 2002). Герой Советского Союза (10.04.1945), командир танкового взвода, участник ожесточенных боев в январе 1945 года в составе 1-го Украинского фронта.

1925 - в селе Стрельня Бабынинского района родился Александр Николаевич Коняшин (1925-1998). Заслуженный художник России (1996), живописец. Участник областных, зональных, республиканских и зарубежных (ГДР) выставок. Рядовой Дальневосточного фронта А. Коняшин освобождал Маньчжурию, награжден медалью «За победу над Японией».

1952 – первый выпуск Калужского педагогического института – 180 человек. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1978 – в Калуге родился Евгений Викторович Клочков (1978 - 9.10.1999), Герой России (14.03.2000), погиб в бою на Северном Кавказе. В школе N1, где учился Евгений Клочков, открыт музей боевой славы Героя (15.11.2001), на фасаде школы установлена мемориальная доска. Похоронен в деревне Шопино (г. Калуга).

Уважаемые читатели, а чем запомнился этот день вам? Знаете исторические факты, не попавшие в этот обзор? Пишите в комментариях!