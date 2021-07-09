Туалет на набережной водохранилища в Калуге появится может быть даже этим летом
В среду, 7 июля, один из подписчиков губернатора области в инстаграмме с ником @viteaiatko пожаловался на отсутствие биотуалетов на набережной Яченского водохранилища. Другая подписчица @ekaterinaantonova0890 добавила, что урн там тоже не хватает.
- Гуляли по набережной, ни одного биотуалета, куда сходить в кустах? – написал калужанин в комментариях к одному из постов.
– И урн оооочень мало. Все постоянно полные, - добавила в ответе на его комментарий девушка.
В ответ пресс-служба горуправы пообещала открыть на набережной кафе с туалетами. Возможно даже этим летом.
- Приём заявок на открытый аукцион уже идёт, - написал пресс-секретарь. - И если найдётся инвестор, проект будет реализован уже летом. Вопрос с урнами и мусором на данный момент прорабатывается. Сейчас службы стараются своевременно освобождать имеющиеся урны. Уборка проводится дважды в день.
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