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В Калуге от нового парка к набережной водохранилища скоро смогут спуститься мамы с колясками

Ирина БУДНИКОВА
Опубликовано: 08.07.2021 17:42 0 347
В Калуге от нового парка к набережной водохранилища скоро смогут спуститься мамы с колясками

В среду, 7 июля, калужанин Дмитрий ЛОГУНОВ пожаловался губернатору области на закрытые до 9 утра ворота в парке Циолковского. 

- Владислав Валерьевич, надо что-то делать с закрытым парком около музея космонавтики! – написал парень  в комментариях к одному из постов. – До 9 утра закрыт! Я по утрам совершаю пробежки и нет никакой возможности спуститься по лестнице на набережную Яченки и обратно! Бред какой-то!!!     

Пресс-служба горуправы вскоре в подробностях описала, каким будет склон в ближайшее время.

Скоро к набережной можно будет спуститься по пологим дорожкам. Они будут связаны с площадками большой лестницы.  

Планируется целый комплекс. В него входит не только смотровая площадка, но и система спусков для людей с ограниченными возможностями, родителей с колясками и велосипедистов. 

В ограждении парка появятся разрывы со стороны склона.        

- Проект склона состоит из двух частей. Первая это восстановление исторического облика лестниц, - написал пресс-секретарь горуправы в ответе. – Вторая, реализующаяся в настоящее время, это устройство терренкура на склоне.

Ирина БУДНИКОВА
Опубликовано: 08.07.2021 17:42 0 347
Тэги: общество
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