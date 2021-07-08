В Калуге от нового парка к набережной водохранилища скоро смогут спуститься мамы с колясками

В среду, 7 июля, калужанин Дмитрий ЛОГУНОВ пожаловался губернатору области на закрытые до 9 утра ворота в парке Циолковского.

- Владислав Валерьевич, надо что-то делать с закрытым парком около музея космонавтики! – написал парень в комментариях к одному из постов. – До 9 утра закрыт! Я по утрам совершаю пробежки и нет никакой возможности спуститься по лестнице на набережную Яченки и обратно! Бред какой-то!!!

Пресс-служба горуправы вскоре в подробностях описала, каким будет склон в ближайшее время.

Скоро к набережной можно будет спуститься по пологим дорожкам. Они будут связаны с площадками большой лестницы.

Планируется целый комплекс. В него входит не только смотровая площадка, но и система спусков для людей с ограниченными возможностями, родителей с колясками и велосипедистов.

В ограждении парка появятся разрывы со стороны склона.

- Проект склона состоит из двух частей. Первая это восстановление исторического облика лестниц, - написал пресс-секретарь горуправы в ответе. – Вторая, реализующаяся в настоящее время, это устройство терренкура на склоне.