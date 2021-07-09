Калужской области стукнуло 77
В 1944 году Калужская область была создана как новый административно-территориальный субъект Советского Союза, однако история нашего края простирается в века и тысячелетия.
По данным современной археологии, территория Калужской области была обитаемой людьми с древнейших времён. Самые ранние из известных археологам стоянки относятся к эпохе мезолита — 10–6 тысяч лет до н. э. На расположенном в окрестностях г. Сосенского Козельского района Чёртовом городище в III–V веках существовало укреплённое поселение мощинской культуры. До образования древнерусской государственности на нашей земле жили вятичи — одно из восточно-славянских племён.
От первых городов до Стояния на Угре и Московского царства
Первые упоминания о калужских городах появляются в летописях в связи с событиями XII века — феодальной войной Олеговичей и Мономаховичей. Это Козельск — 1146 год, Серенск — 1147 год, Воротынск — 1155 год, Мосальск — 1231 год. В XΙV веке калужский край был местом постоянного противоборства Литвы и Москвы.
В 1371 году литовский князь Ольгерд в жалобе Константинопольскому патриарху Филофею на митрополита Киевского и всея Руси Алексея среди отнятых у него Москвой городов впервые называет Калугу. Традиционно считается, что Калуга возникла как пограничная крепость для защиты Московского княжества от нападения со стороны Литвы.
В 1480 году на калужской земле произошло важное для всей российской истории событие — Стояние на реке Угре, следствием которого явилось освобождение русской земли от татаро-монгольского ига и превращение Москвы в суверенное государство. В XVI–XVII столетиях Калуга является не только военно-оборонительным пунктом, в крае активно развиваются торговля и ремёсла. Источники свидетельствуют о том, что в богатом городе были развиты искусство деревянной резьбы и ювелирное дело.
Имперский период: от наместничества до губернии
После воссоединения России и Украины в 1654 году Калуга становится посредницей в торговле между Москвой и Украиной, что в большой степени способствовало дальнейшему экономическому развитию. Указом Екатерины II от 24 августа 1776 года было учреждено Калужское наместничество, которое объединило Калужскую и Тульскую губернии. Центр наместничества принял новый вид, планировка и застройка Калуги и по сегодняшний день являет собой блестящее достижение русского градостроительного искусства конца XVIII — начала XIX веков.
В царствование Павла I в 1796 году Калужское наместничество преобразовано в губернию. XIX век — время социальной и экономической стабильности края. Калуга продолжает играть посредническую роль, торгуя с Москвой, Петербургом, Украиной, Сибирью, Польшей и немецкими городами.
Упразднение губернии и раздел её территории
После Октябрьской революции 1917 года Калужская губерния вошла в состав образованной в 1918 году РСФСР. Постановлением Президиума ВЦИК «Об образовании на территории РСФСР административно-территориальных объединений краевого и областного значения» от 14 января 1929 года с 1 октября 1929 года Калужская губерния была упразднена. Основная часть территории Калужской губернии была преобразована в Калужский округ в составе Центрально-Промышленной области, с 3 июня 1929 года — Московской области. Другая часть — в Сухиничский округ в составе Западной области с центром в Смоленске.
Новый самостоятельный субъект
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1944 года образована Калужская область, куда вошли 27 районов из Смоленской, Орловской и Тульской областей. Калуга стала областным центром. После упразднения СССР Калужская область сохранила свой статус, став субъектом Российской Федерации. 27 марта 1996 года принят Устав Калужской области, 6 июня 1996 года — Закон «О местном самоуправлении в Калужской области».
Справка КП
В настоящий момент Калужская область поделена на 24 района, в её состав входят 28 городских и 258 сельских поселений. Главой области является губернатор (с 2020 г. — Владислав ШАПША), ему подчинено региональное Правительство, региональные законы принимаются Законодательным собранием (с 2020 г. председатель — Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ).
Калужская область имеет репутацию одного из самых экономически развитых и инвестиционно привлекательных регионов РФ.
Леда: многогранность и успех
Говорят, успех проверяется временем. И в случае компании «Леда» это чистая правда. За её плечами уже почти 30 лет успешного производства комфортной мебели для дачи и детского оборудования. Компания находится в Калужской области, а продукция известна по всей России и за её пределами.
Только современное оборудование
Дачная мебель, качели, беседки и прочие деревянные изделия изготавливают на новейшем оборудовании ведущих европейских компаний. А чтобы они радовали вас долгие годы во время отдыха на открытом воздухе и при этом привлекательно выглядели, обрабатывают их лакокрасочными материалами итальянских и финских производителей. Именно поэтому древесине, из которой сделана продукция, не страшны влага и грибок. Навесы изготовлены из маркизных тканей испанского производства. Дождь им не страшен.
Богатый ассортимент
От многообразия в «Леде» разбегаются глаза.
В каталоге можно увидеть самую разную дачную мебель: кресла, стулья, столы, диваны и многое другое.
Однако гордостью компании являются в первую очередь беседки, которые придадут любому дачному участку уют и романтику.
Беседку можно приобрести с сизалевым или полиамидным плетением, изысканность которого не останется незамеченной вашими гостями. Не менее важно и то, что беседки и мебель с полиамидным плетением не боятся повышенной влажности и резких перепадов температур.
Садовые качели из натуральной древесины также пользуются колоссальной популярностью. Их производят с применением только натуральных материалов: древесины хвойных пород (ель) или лиственницы. Всё зависит от вашего выбора.
Одним из направлений компании является производство гамаков. Неудивительно, что эта мебель пользуется успехом: гамак позволит своим обладателям сбежать от серых будней и почувствовать себя самым настоящем обитателем райского острова.
Выбрать можно из множества модификаций, таких как гамак-качели, кресло-гамак, подвесной гамак, гамак с каркасом.
Не менее востребованы и детские игровые площадки, которые, несомненно, подарят радость вашему ребёнку. «Леда» производит качели, домики, игровые комплексы и многое другое. Всё это можно использовать и по отдельности, и устроить целую детскую площадку на своём участке. Для вашего удобства в ассортименте есть уже готовые детские городки, которые специалисты могут смонтировать и установить.
Но на этом огромный перечень изделий компании не заканчивается. Деревянные санки, вышки для охоты, мостики для дачи — всем этим вы сможете обзавестись в «Леде».
Собственный дизайн
Несколько лет компания занималась разработкой мебели с собственным дизайном, после чего состоялось долгожданное открытие дизайнерской студии в Калуге. Благодаря этому «Леда» производит вещи, которых в России не делает никто.
И беседки, и мебель могут быть украшены изящным ручным плетением «макраме», которое придаст изделиям неповторимый шарм и подчеркнёт вкус владельца.
Цвет мебели можно выбрать по желанию — всё индивидуально. Наибольшей популярностью пользуются такие оттенки, как венге (шоколадный), белый, зелёный и даже прозрачный.
В прошлом году компания разработала и установила канатный комплекс «Паук», который востребован у детей разных возрастов.
www.ledamebel.ru
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