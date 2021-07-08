Глава городского самоуправления Юрий Моисеев поздравил калужан с Днем семьи

Уважаемые калужане!

От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!

Этот праздник находит глубокий отклик в наших сердцах не случайно: семья, любовь, верность, забота о родных и близких – главные ценности в жизни каждого человека. Они наполняют нашу жизнь смыслом, помогают в полной мере познать счастье и радость, преодолеть любые невзгоды. Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются нравственные и духовные ценности и культурные традиции.

В этот праздничный день выражаю искреннюю признательность многодетным родителям, благодарю тех калужан, в чьих домах приемные малыши стали родными и любимыми. И, конечно же, заслуживают восхищения и глубокого уважения супруги-юбиляры, всей своей жизнью показавшие нам пример неиссякаемой любви и верности.

Дорогие друзья! Искренне поздравляю вас с этим замечательным праздником!

Пусть в ваших домах царит мир и согласие, дружба и взаимовыручка, счастье и благополучие! Пусть крепкая семья, объединенная узами любви, взаимного уважения и поддержки, всегда будет высшей ценностью нашего общества и образцом для подражания!

Глава городского самоуправления города Калуги Юрий Моисеев