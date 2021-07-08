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Этот день в истории: в Калужской области открылся Музей комсомольской славы

Опубликовано: 08.07.2021 08:00 0 426
Этот день в истории: в Калужской области открылся Музей комсомольской славы

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день на нашем сайте выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня - 8 июля.

1795 – «От 8 числа примечена звезда необыкновенная далее екватора на мередиане около 12 часов пополудни …». (Из записок купца Губкина).

1867 - в Москве родился Александр Александрович Кичеев (8.07(26.06).1867- 1917). Русский поэт, юрист. С середины 1911 года служил товарищем прокурора окружного суда Калужской губернии, в 1913 году был переведен на должность судебного следователя в Мещовск. В 1911 в Твери выпустил сборник Стихотворения и перевод Слова о полку Игореве. Умер в Мещовске 2 августа (20 июля) 1917 года.

1901 – Казанская женская община в Шамордине была возведена в степень монастыря и переименована в Казанскую Амвросиевскую пустынь.

1966 – Калужский комбинат синтетических душистых веществ награжден орденом Трудового Красного Знамени. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1970 – в Людиново открылся Музей комсомольской славы имени Героев людиновского подполья. Музей построен по проекту архитекторов А.С.Солдатова и С.Г.Саркисова на средства комсомольцев Калужской области.

1996 – Законодательным собранием приняты закон «О местном самоуправлении Калужской области» и закон «О правительстве Калужской области». (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

Уважаемые читатели, а чем запомнился этот день вам? Знаете исторические факты, не попавшие в этот обзор? Пишите в комментариях!

Опубликовано: 08.07.2021 08:00 0 426
Тэги: этот день в истории история калуги
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