Губернатор Владислав Шапша поздравил калужских медалистов

В среду, 7 июля, состоялось торжественное награждение калужских выпускников медалями «За особые успехи в учении». Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Торжественное награждение состоялось в Гостином дворе.

- Сегодняшний день запомнится этим парням и девушкам на всю жизнь, - отметил глава региона. - Золотые медали – это итог отличной учебы, успехов в олимпиадах и конкурсах, науке, спорте, творчестве и общественной деятельности. Это награда за трудолюбие и усердие. В этих медалях еще и колоссальный труд педагогов, которые не только давали знания, но и учили быть сильными личностями, добрыми и отзывчивыми людьми. Не меньшая заслуга и родителей: вместе со своими детьми они учились счету и письму, зубрили таблицу умножения, переживали во время экзаменов. Поздравляю всех медалистов с блестящим окончанием школы.