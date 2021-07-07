В Калуге собрали 15 мешков мусора с берега пруда на реке Вырке

Во вторник, 6 июля, в рамках экологического похода по территории памятника природы «Пруд на Вырке» ученики экологического класса калужской школы №15 провели акцию по уборке берегов. Об этом сообщили в правительстве Калужской области.

Активисты убрали около 15 мешков мусора с берега пруда.

- «Пруд на Вырке» – это искусственный водоем, образованный в 1740 году после строительства плотины, необходимой для водообеспечения Демидовского железоделательного завода, - пояснили в ведомстве. - Сейчас пруд является самым крупным в области колониальным местом гнездования серой цапли.