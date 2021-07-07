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В ближайшие семь лет наибольший спрос рук будет в промышленности.

Ирина БУДНИКОВА. Фото из архива.
Опубликовано: 07.07.2021 10:53 0 374
В ближайшие семь лет наибольший спрос рук будет в промышленности.

Региональное минтруда составило долгосрочный прогноз потребности в кадрах на 7 ближайших лет.

Этот прогноз составлялся при участии более 1260 работодателей Калужской области. Согласно данным исследования, основную потребность будут испытывать промышленность – это более 46% от заявленной потребности, сельскохозяйственная отрасль - более 17%, в сфере образования и науки она составит 10,5 %, а в здравоохранении чуть более 6%.  

Наиболее востребованными в Калужской области на данный момент являются специалисты со средним профессиональным образованием. Спрос на них превышает потребность в специалистах с высшим образованием почти в 4 раза.

Работники нужны в сферах строительства автомобильных дорог и жилья, геологоразведки, энергетики, обслуживания газопроводов.

18% или почти 14 000 рабочих мест в ближайшие семь лет будут приходиться на специалистов с высшим профессиональным образованием. Запросы работодателей на них зафиксированы в сферах информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения и ремонта.

15% или 12 000 рабочих мест – это доля неквалифицированных работников, которые традиционно будут востребованы в сфере транспорта, в сельском хозяйстве и обрабатывающих производствах.

- В разрезе профессий среди специалистов наиболее востребованными остаются педагоги, врачи, инженеры, квалифицированные рабочие различных специальностей, медицинские сестры, специалисты в сельском хозяйстве: овощеводы, трактористы, операторы машинного доения, зоотехники и механизаторы, - подытожила Лариса Кулакова.

Также как по данным минтруда, в 2020 году значительно вырос уровень безработицы и коэффициент напряженности в Калужской области.

- Значительно возросла численность граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы, – говорит заминистра минтуда и соцполитики Калужской области Лариса КУЛАКОВА. - Так, в 20-м году зарегистрировано более 30 000 человек, что на 23% больше, чем в 2019 году. При этом число вакансий, которыми располагала служба занятости, снизилось на 16% и составило за год около 40 000 единиц.

Министерство уже запланировало и начало внедрять комплекс мер по восстановлению численности занятого населения на рынке труда региона.

В течение этого года ими будет охвачено порядка 11 000 человек, а ожидаемая численность трудоустроенных составит около 10 000 человек.

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район, п. Воротынск, ул. Заводская, д. 1
Контакты отдела кадров:
тел. (факс): (4842) 58-12-068 910-706-69-59
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Ирина БУДНИКОВА. Фото из архива.
Опубликовано: 07.07.2021 10:53 0 374
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