В ближайшие семь лет наибольший спрос рук будет в промышленности.

Региональное минтруда составило долгосрочный прогноз потребности в кадрах на 7 ближайших лет.

Этот прогноз составлялся при участии более 1260 работодателей Калужской области. Согласно данным исследования, основную потребность будут испытывать промышленность – это более 46% от заявленной потребности, сельскохозяйственная отрасль - более 17%, в сфере образования и науки она составит 10,5 %, а в здравоохранении чуть более 6%.

Наиболее востребованными в Калужской области на данный момент являются специалисты со средним профессиональным образованием. Спрос на них превышает потребность в специалистах с высшим образованием почти в 4 раза.

Работники нужны в сферах строительства автомобильных дорог и жилья, геологоразведки, энергетики, обслуживания газопроводов.

18% или почти 14 000 рабочих мест в ближайшие семь лет будут приходиться на специалистов с высшим профессиональным образованием. Запросы работодателей на них зафиксированы в сферах информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения и ремонта.

15% или 12 000 рабочих мест – это доля неквалифицированных работников, которые традиционно будут востребованы в сфере транспорта, в сельском хозяйстве и обрабатывающих производствах.

- В разрезе профессий среди специалистов наиболее востребованными остаются педагоги, врачи, инженеры, квалифицированные рабочие различных специальностей, медицинские сестры, специалисты в сельском хозяйстве: овощеводы, трактористы, операторы машинного доения, зоотехники и механизаторы, - подытожила Лариса Кулакова.

Также как по данным минтруда, в 2020 году значительно вырос уровень безработицы и коэффициент напряженности в Калужской области.

- Значительно возросла численность граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы, – говорит заминистра минтуда и соцполитики Калужской области Лариса КУЛАКОВА. - Так, в 20-м году зарегистрировано более 30 000 человек, что на 23% больше, чем в 2019 году. При этом число вакансий, которыми располагала служба занятости, снизилось на 16% и составило за год около 40 000 единиц.

Министерство уже запланировало и начало внедрять комплекс мер по восстановлению численности занятого населения на рынке труда региона.

В течение этого года ими будет охвачено порядка 11 000 человек, а ожидаемая численность трудоустроенных составит около 10 000 человек.

Акционерное общество «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА» является одним из крупнейших предприятий по выпуску строительных изделий и включает в себя два крупных кирпичных завода – завод керамических стеновых материалов и завод по производству кирпича керамического полнотелого. Наше предприятие выпускает продукцию под торговым брендом «Воротынский кирпич». Мы умело сочетаем вековые традиции производства керамического кирпича, знания и опыт поколений, работающих на заводе, последние мировые разработки в сфере производства этого строительного материала, собственные уникальные технологии и, конечно, все природные достоинства кирпича.

В связи с расширением ассортимента выпускаемой продукции ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

заведующую медпунктом

медицинскую сестру

ведущего инженера-программиста

инженера-электроника

водителя погрузчика тракторного, автомобильного

водителя грузовых автомобилей

машиниста бульдозера

машиниста экскаватора

слесаря по ремонту автомобилей

слесаря по ремонту

тяжёлой техники

электромонтера

электрогазосварщика

слесаря-ремонтника

слесаря по КИПиА

оператора на пр-во

съёмщика-укладчика

огнеупорщика

грузчика

стропальщика



Мы предлагаем работу на крупном предприятии

оформление по ТК РФ

полный соц.пакет

удобный график работы

компенсацию питания

доставку корпоративным транспортом

обучение вторым профессиям

повышение квалификации

материальную помощь к ежегодному отпуску, профессиональному празднику





​



Мы находимся

249201, Калужская область, Бабынинский

район, п. Воротынск, ул. Заводская, д. 1

Контакты отдела кадров:

тел. (факс): (4842) 58-12-06, 8 910-706-69-59

эл. адрес: ОК@VSPK.RU

Также о нашем предприятии вы можете узнать на сайте: www.vkirpich.ru

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВА

КОМПАНИЯ «ЛИР» (LEAR CORPORATION) - КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Завод в Калуге занимается производством автомобильных сидений и изделий из пенополиуретана.

Адрес завода:

Тарутинская, 171Б, территория обувной фабрики «Калита»

Для получения подробной информации звоните: 79 18 22