Этот день в истории: в Калуге родился композитор Серафим Туликов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день на нашем сайте выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня - 7 июля.

Какие события происходили в нашем любимом городе в этот день - смотрите ниже.

7.07(25.06).1834 на месте Тарутинского военного лагеря в ознаменование победы русских войск в Отечественной войне 1812 года установлен памятник с надписью: "На сем месте российское воинство под предводительством Кутузова, укрепясь, спасло Россию и Европу".

1898 – скончался 1898 – скончался Николай Александрович Ярошенко (1(13).12.1848 – 25.06(7.07).1898), живописец, жанрист, пейзажист, член Товарищества передвижных художественных выставок. Калужскому областному художественному музею принадлежит большая коллекция произведений художника. Наиболее известные произведения коллекции: «Курсистка» (один из двух вариантов), «Портрет дамы с кошкой», «Портрет няни», «Портрет матери», «Портрет отца», «Извержение вулкана», «Этюд горной речки».

1914 - в Калуге в семье музыкантов родился Серафим Сергеевич Туликов (24.06 (7.07).1914 – 29.01.2004), известный композитор-песенник. По окончании Калужского музыкального училища он поступает в Московскую консерваторию. Лауреат Государственной премии СССР, народный артист РСФСР, Почетный гражданин Калужской области и города Калуги.

1918 – попытка восстания левых эсеров в Жиздре, подавленная отрядом чекистов из Калуги. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1936 – в г. Москве скончался Георгий Васильевич Чичерин (1872 – 1936) — российский революционер, советский дипломат, нарком иностранных дел РСФСР и СССР. Его имя с 1927 г. носит одна из улиц города.

Уважаемые читатели, а чем запомнился этот день вам? Знаете исторические факты, не попавшие в этот обзор? Пишите в комментариях!