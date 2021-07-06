В Калужской области пропала собака по кличке Ева
Наша читательница Анна Семина сообщила о пропаже своей собаки. Любящие хозяева не теряют надежды найти своего четвероногого друга.
- Пропала собака из КП "Акуловские пруды", под Боровском, 3 месяца назад, предположительно увезли и выбросили соседи, - говорит Анна. - Кличка Ева, 8 лет, дворняга, достаточно крупная.
Контактный номер: 89859074552.
- Обязательно сразу фотографируйте и присылайте на вотсап, - попросила Анна.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!