В Калужской области пропала собака по кличке Ева

Наша читательница Анна Семина сообщила о пропаже своей собаки. Любящие хозяева не теряют надежды найти своего четвероногого друга.

- Пропала собака из КП "Акуловские пруды", под Боровском, 3 месяца назад, предположительно увезли и выбросили соседи, - говорит Анна. - Кличка Ева, 8 лет, дворняга, достаточно крупная.

Контактный номер: 89859074552.

- Обязательно сразу фотографируйте и присылайте на вотсап, - попросила Анна.