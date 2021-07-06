В Калуге пройдет День семьи, любви и верности 10 июля
В субботу, 10 июля, в Калуге пройдет праздник «День семьи, любви и верности». Об этом сообщает управление культуры.
Мероприятие состоится в городском парке культуры и отдыха в 12:00.
Программа мероприятия:
- театрализованное представление «Сказ о Петре и Февронии»,
- игровая программа «Народные игры»,
- фольклорная дискотека,
- конкурсы, обряды, мастер-классы,
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