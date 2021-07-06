В Калуге пройдет День семьи, любви и верности 10 июля

В субботу, 10 июля, в Калуге пройдет праздник «День семьи, любви и верности». Об этом сообщает управление культуры.

Мероприятие состоится в городском парке культуры и отдыха в 12:00.

Программа мероприятия:

театрализованное представление «Сказ о Петре и Февронии»,

игровая программа «Народные игры»,

фольклорная дискотека,

конкурсы, обряды, мастер-классы,

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