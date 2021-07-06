Этот день в истории: в Калуге открылся памятник Петру и Февронии Муромским

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день на нашем сайте выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня - 6 июля.

Какие события происходили в нашем любимом городе в этот день - смотрите ниже.

1785 – «Семен Никитин Губкин решен жизни насильственной смерти». (Из записок купца Губкина). (В одной из книг исследователя Н.И.Кожевниковой собран материал о московском ювелире, сыне Семена Никитича Губкина Иване Семеновиче).

1903 - было освящено новое здание собора Казанского женского монастыря. Новый собор, построенный в византийском стиле, украсил собой не только монастырь, но и окскую панораму г. Калуги.

2012 – в Калуге состоялось торжественное открытие памятника святым благоверным Петру и Февронии Муромским. Памятник православным покровителям семьи и брака установлен в сквере рядом с храмом в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитского) на улице Ленина. Авторы - скульптор Константин Чернявский и архитектор Ольга Кравченко из Калуги. Их эскиз памятника был выбран из 13 вариантов скульптур от 12 участников из Калуги, Обнинска, Москвы и Санкт-Петербурга.

Уважаемые читатели, а чем запомнился этот день вам? Знаете исторические факты, не попавшие в этот обзор? Пишите в комментариях!