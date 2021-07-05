Елена Летучая и партия «Новые люди» борются за чистый воздух в Калуге

Обсуждение началось с небольшой задержкой - Елена «застряла» в Перемышле. Сюда ее позвали местные жители, которые с 2017 года жалуются во все инстанции на завод по переработке пластика. Владельцы завода даже вызвали полицию, лишь бы не допустить Летучую на территорию.

В круглом столе приняли участие именитые калужские специалисты-экологи.

Член Общественной палаты Калужской области, профессор кафедры ботаники, микробиологии и экологии КГУ Алексей Стрельцов рассказал о причинах проблем с экологией не только в регионе, но и в целом по стране:

– Раньше существовал экологический фонд, куда поступали средства от штрафов за нарушение экологических норм, экологические сборы. И эти деньги должны были тратиться строго на экологию. Но потом этот фонд прикрыли, потому что местные власти тратили их на все, что угодно. Мы обращались в Заксобрание Калужской области с предложением внести в Госдуму законопроект о воссоздании экологического фонда, но только с условием, чтобы контролировать расходы, и они тратились строго на экологию.

Вторая проблема - кадры. Не хватает специалистов! Я могу составить программу, расписать систему, но до тех пор, пока у нас не появится достаточное финансирование и квалифицированные кадры, это будет бессмысленным.

По словам председателя комитета по экологии Калужской ТПП, научного руководителя института естествознания КГУ Игоря Лыкова, ситуация с защитой природы в Калужской области даже лучше, чем в целом по стране, природоохранные ведомства работают, но практически все очистные сооружения в регионе сильно устарели:

- Наши очистные не справляются с современными видами загрязнений, так как построены по нормативам 30-летней давности. У нас сейчас имеются планы по обновлению очистных сооружений региона и надо менять нормативы, вносить в них требования, согласно которым они обязаны справляться с очисткой новых видов загрязнений – фармацевтических отходов, моющих средств.

Депутат Заксобрания Калужской области от партии "Новые люди" Дмитрий Зубов отметил, что областная прокуратура работает эффективно – проводится много проверок, предприятиям направляются предписания. Но на финансирование природоохранных мероприятий и модернизацию очистных сооружений не хватает средств. Партия «Новые люди» считает, что регионам надо оставлять больше налогов. Тогда и на экологические нужды будет хватать.

Также на круглом столе обсудили, что делать с такими заводами, как «Полимер» в Перемышле.

- Очень показательная была поездка, которая много говорит об отношении руководства предприятия к вопросу. Мы были на встрече с руководством завода всего час, но дышать было невозможно! У меня до сих пор в горле першит, и голова болит. А ведь в трехстах метрах от завода – детский садик! - возмутилась Елена Летучая. Тем не менее, она считает, что закрытие завода – не панацея:

- Переработка пластика - необходимая и очень важная работа. Но нельзя этим заниматься за счет жизней и здоровья местных жителей. Наша цель – добиться, чтобы предприятие установило очистные сооружения.

По итогам круглого стола представители партии «Новые люди» и эксперты-экологи решили создать в Калужской области общественную организацию «Гражданский экологический контроль», в состав которой войдут юристы, экологи и общественники.