Главная Новости Общество
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Жара

Елена Летучая и партия «Новые люди» борются за чистый воздух в Калуге

Опубликовано: 05.07.2021 09:54 1 143
Елена Летучая и партия «Новые люди» борются за чистый воздух в Калуге

Обсуждение началось с небольшой задержкой - Елена «застряла» в Перемышле. Сюда ее позвали местные жители, которые с 2017 года жалуются во все инстанции на завод по переработке пластика. Владельцы завода даже вызвали полицию, лишь бы не допустить Летучую на территорию.

В круглом столе приняли участие именитые калужские специалисты-экологи.

Член Общественной палаты Калужской области, профессор кафедры ботаники, микробиологии и экологии КГУ Алексей Стрельцов рассказал о причинах проблем с экологией не только в регионе, но и в целом по стране:

 – Раньше существовал экологический фонд, куда поступали средства от штрафов за нарушение экологических норм, экологические сборы. И эти деньги должны были тратиться строго на экологию. Но потом этот фонд прикрыли, потому что местные власти тратили их на все, что угодно.  Мы обращались в Заксобрание Калужской области с предложением внести в Госдуму законопроект о воссоздании экологического фонда, но только с условием, чтобы контролировать расходы, и они тратились строго на экологию.

Вторая проблема - кадры. Не хватает специалистов! Я могу составить программу, расписать систему, но до тех пор, пока у нас не появится достаточное финансирование и квалифицированные кадры, это будет бессмысленным.

По словам председателя комитета по экологии Калужской ТПП, научного руководителя института естествознания КГУ Игоря Лыкова, ситуация с защитой природы в Калужской области даже лучше, чем в целом по стране, природоохранные ведомства работают, но практически все очистные сооружения в регионе сильно устарели:

- Наши очистные не справляются с современными видами загрязнений, так как построены по нормативам 30-летней давности. У нас сейчас имеются планы по обновлению очистных сооружений региона и надо менять нормативы, вносить в них требования, согласно которым они обязаны справляться с очисткой новых видов загрязнений – фармацевтических отходов, моющих средств.

Депутат Заксобрания Калужской области от партии "Новые люди" Дмитрий Зубов отметил, что областная прокуратура работает эффективно – проводится много проверок, предприятиям направляются предписания. Но на финансирование природоохранных мероприятий и модернизацию очистных сооружений не хватает средств.  Партия «Новые люди» считает, что регионам надо оставлять больше налогов. Тогда и на экологические нужды будет хватать.

Также на круглом столе обсудили, что делать с такими заводами, как «Полимер» в Перемышле.  

- Очень показательная была поездка, которая много говорит об отношении руководства предприятия к вопросу. Мы были на встрече с руководством завода всего час, но дышать было невозможно! У меня до сих пор в горле першит, и голова болит. А ведь в трехстах метрах от завода – детский садик!  - возмутилась Елена Летучая. Тем не менее, она считает, что закрытие завода – не панацея:

 - Переработка пластика - необходимая и очень важная работа. Но нельзя этим заниматься за счет жизней и здоровья местных жителей. Наша цель – добиться, чтобы предприятие установило очистные сооружения.

По итогам круглого стола представители партии «Новые люди» и эксперты-экологи решили создать в Калужской области общественную организацию «Гражданский экологический контроль», в состав которой войдут юристы, экологи и общественники.  

Опубликовано: 05.07.2021 09:54 1 143
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Сервис электронных и аудиокниг от «Ростелекома» подключили почти пять тысяч жителей Калужской области
ВТБ: спрос на путешествия по Золотому кольцу в июне вырос втрое
ВТБ: к 1 июля банки доведут продажи льготной ипотеки до 1,7 трлн рублей
Мобильные магазины МегаФона будут перемещаться между небольшими населёнными пунктами Калужской области
«Ростелеком» предложил жителям ЦФО тест-драйв видеоплатформы Wink
МегаФон обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон»
Новости
ОПРОС
Что заставило вас вакцинироваться от коронавируса? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Выбор аксессуаров для гриля и барбекю
Какие дистрибутивы Linux популярны в 2021 году
Каким должен быть нож для стейка?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru