«Справедливая Россия» представила свою предвыборную программу

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Калуге провела пресс-конференцию, где были представлены список кандидатов в депутаты Государственной Думы и проект предвыборной программы. На предстоящих сентябрьских выборах справороссы намерены занять второе место.

«Справедливая Россия», объединившаяся 22 февраля с партиями «За Правду» и «Патриоты России», собирается выдвинуть на выборы в Госдуму 307 человек по спискам и 223 кандидата по одномандатным округам. В общефедеральную часть списка обновленной «Справедливой России» вошли четере человека – председатель партии Сергей Миронов, сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также сенатор Александр Бабаков.

Лидером территориального партсписка стал руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Законодательном Собрании Калужской области Александр Бычков. Также от Калужской области в список вошла Председатель региональной партийной палаты депутатов Надежда Ефремова.

Как отметил Александр Бычков, в утвержденный проект предвыборной программы вошли инициативы по снижению пенсионного возраста, возврату индексации пенсий работающих пенсионеров и введению справедливого базового дохода в размере 10 тысяч рублей в месяц. По его словам, на предстоящих сентябрьских выборах справороссы намерены занять второе место.

«Впервые в истории современной России оппозиционные партии выступают объединенными силами, образовав Социалистическую политическую партию, – заявил Александр Бычков. – Мы рассчитываем на высокий результат в Калужской области. Вывод сделан на основе соцопросов и итогов избирательной кампании 2020 года, когда региональное отделение в 2,5 раза увеличило число своих депутатов в представительных органах власти региона».

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы состоятся в период с 17 по 19 сентября 2021 года. Президент России Владимир Путин 17 июня подписал соответствующий указ.