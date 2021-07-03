Владислав Шапша рассказал об экологической ситуации в Калужском регионе
В субботу, 3 июля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША сообщает о результатах работы в сфере охраны окружающей среды, которые поднимались на встрече с зампредседателя правительства РФ Викторией АБРАМЧЕНКО.
Результаты работы:
- внедрение и развитие «зеленых» технологий. Один из заводов использует «сухую» технологию рециклинга воды, для производства электроэнергии работает солнечная электростанция;
- мониторинг качества атмосферного воздуха. В регионе заработала система автоматического контроля загрязнения воздуха, установлено 15 станций, а с 16 июля эти данные будут доступны онлайн;
- производство RDF-топлива из мусора. Одна из компаний переработает до 80 000 тонн альтернативного топлива. В планах - увеличение объемов переработки. В перспективе этот проект позволит полностью отказаться от захоронения мусора.
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