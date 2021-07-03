Главная Новости Общество
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Жара

«Я просто задыхаюсь»: Елена Летучая обратила внимание на отравленный воздух Калуги

Опубликовано: 03.07.2021 09:27 6 1543
«Я просто задыхаюсь»: Елена Летучая обратила внимание на отравленный воздух Калуги

Елена Летучая активно занимается вопросами экологии: она сняла фильм «Без мусора в голове», работает в сфере экологического просвещения, стала амбассадором Всемирного фона дикой природы. Сейчас Елена посещает разные уголки России, чтобы привлечь внимание к вопросам экологии. В Киров ее позвали решить проблему мусорных свалок, в Калужскую область - увидеть своими глазами, как местные предприятия отравляют реки и воздух.

Сперва телеведущая отправилась в поселок Товарково, некогда живописный уголок Калужской области. Местные рассказывают: когда-то река Шаня была излюбленным местом отдыха и рыбалки. А сейчас, как сказал Елене коренной житель Товарково, он бы «и за миллион здесь купаться не стал». Четыре года назад вода в речке была прозрачной, но потом в неё начали сбрасывать промышленные и канализационные стоки. Умирали даже чайки, которые ели отравленную рыбу. 

Следующая остановка - завод ООО «Полимер» в Перемышле. С 2017 года местные жители постоянно жалуются на предприятие, которое портит атмосферу выбросами.

- Я просто задыхаюсь, - сказала Елена Летучая, прибыв на место. – У меня в горле першит, а еще только полчаса прошло. Как люди тут живут? А ведь в трехстах метрах от завода – детский садик! У меня нет слов, чтобы описать безразличное отношение местной администрации к жителям этого района, к детям, к природе!

Вместе с депутатом областного Заксобрания от партии «Новые люди» Дмитрием Зубовым телеведущая попыталась пройти на завод. Охрана на всякий случай вызвала участкового.

В конце концов учредитель завода согласился побеседовать с Летучей и местными жителями, но упорно стоял на своем:

 - Мне ничем не пахнет!

- У меня и у всех людей, которые пришли на встречу, в горле першит, но вот учредитель заявляет, что им дышится нормально, – возмутилась Елена.

Местные жители объясняют: проверки на завод приходят, но выбросы-то происходят по ночам: «Мы вынуждены спать с закрытыми окнами».

Елена сфотографировала результаты последней проверки завода надзорными органами и планирует разобраться: как получается, что атмосфера в поселке ядовитая, а по документам все чисто?

Как пояснила Летучая, ее целью не является закрытие завода. На этом предприятии делают очень важное дело – перерабатывают пластик. Но нельзя этим заниматься за счет жизней и здоровья местных жителей.

- Мы не хотим, чтобы предприятие было закрыто. Мы хотим, чтобы процесс переработки был правильным и экологичным! Наша цель – добиться, чтобы предприятие установило очистные сооружения, предусмотрело бюджеты на охрану окружающей среды, чтобы и местные жители могли вздохнуть свободно, и завод продолжал работать, - резюмировала Елена Летучая.

После Перемышля Елена Летучая отправилась в Калугу на круглый стол «Экологические проблемы Калужской области. Чистая вода в каждый дом». По итогам круглого стола экологи и представители партии «Новые люди» решили создать в Калужской области общественную организацию «Гражданский экологический контроль», которая будет заниматься вопросами охраны окружающей среды в регионе.

 

Опубликовано: 03.07.2021 09:27 6 1543
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 6 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Сервис электронных и аудиокниг от «Ростелекома» подключили почти пять тысяч жителей Калужской области
ВТБ: спрос на путешествия по Золотому кольцу в июне вырос втрое
ВТБ: к 1 июля банки доведут продажи льготной ипотеки до 1,7 трлн рублей
Мобильные магазины МегаФона будут перемещаться между небольшими населёнными пунктами Калужской области
«Ростелеком» предложил жителям ЦФО тест-драйв видеоплатформы Wink
МегаФон обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон»
Новости
ОПРОС
Что заставило вас вакцинироваться от коронавируса? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Какие дистрибутивы Linux популярны в 2021 году
Каким должен быть нож для стейка?
Подборка 3 лучших электрических чайников для кухни

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru