«Я просто задыхаюсь»: Елена Летучая обратила внимание на отравленный воздух Калуги

Елена Летучая активно занимается вопросами экологии: она сняла фильм «Без мусора в голове», работает в сфере экологического просвещения, стала амбассадором Всемирного фона дикой природы. Сейчас Елена посещает разные уголки России, чтобы привлечь внимание к вопросам экологии. В Киров ее позвали решить проблему мусорных свалок, в Калужскую область - увидеть своими глазами, как местные предприятия отравляют реки и воздух.

Сперва телеведущая отправилась в поселок Товарково, некогда живописный уголок Калужской области. Местные рассказывают: когда-то река Шаня была излюбленным местом отдыха и рыбалки. А сейчас, как сказал Елене коренной житель Товарково, он бы «и за миллион здесь купаться не стал». Четыре года назад вода в речке была прозрачной, но потом в неё начали сбрасывать промышленные и канализационные стоки. Умирали даже чайки, которые ели отравленную рыбу.

Следующая остановка - завод ООО «Полимер» в Перемышле. С 2017 года местные жители постоянно жалуются на предприятие, которое портит атмосферу выбросами.

- Я просто задыхаюсь, - сказала Елена Летучая, прибыв на место. – У меня в горле першит, а еще только полчаса прошло. Как люди тут живут? А ведь в трехстах метрах от завода – детский садик! У меня нет слов, чтобы описать безразличное отношение местной администрации к жителям этого района, к детям, к природе!

Вместе с депутатом областного Заксобрания от партии «Новые люди» Дмитрием Зубовым телеведущая попыталась пройти на завод. Охрана на всякий случай вызвала участкового.

В конце концов учредитель завода согласился побеседовать с Летучей и местными жителями, но упорно стоял на своем:

- Мне ничем не пахнет!

- У меня и у всех людей, которые пришли на встречу, в горле першит, но вот учредитель заявляет, что им дышится нормально, – возмутилась Елена.

Местные жители объясняют: проверки на завод приходят, но выбросы-то происходят по ночам: «Мы вынуждены спать с закрытыми окнами».

Елена сфотографировала результаты последней проверки завода надзорными органами и планирует разобраться: как получается, что атмосфера в поселке ядовитая, а по документам все чисто?

Как пояснила Летучая, ее целью не является закрытие завода. На этом предприятии делают очень важное дело – перерабатывают пластик. Но нельзя этим заниматься за счет жизней и здоровья местных жителей.

- Мы не хотим, чтобы предприятие было закрыто. Мы хотим, чтобы процесс переработки был правильным и экологичным! Наша цель – добиться, чтобы предприятие установило очистные сооружения, предусмотрело бюджеты на охрану окружающей среды, чтобы и местные жители могли вздохнуть свободно, и завод продолжал работать, - резюмировала Елена Летучая.

После Перемышля Елена Летучая отправилась в Калугу на круглый стол «Экологические проблемы Калужской области. Чистая вода в каждый дом». По итогам круглого стола экологи и представители партии «Новые люди» решили создать в Калужской области общественную организацию «Гражданский экологический контроль», которая будет заниматься вопросами охраны окружающей среды в регионе.