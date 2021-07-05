Этот день в истории: Калуге досталась первая бронзовая копия памятника Ленину

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день на нашем сайте выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня - 5 июля.

Какие события происходили в нашем любимом городе в этот день - смотрите ниже.

1781 – «Петр Денисович Лебеданцов умер, был болен 9 дней да прежде болен же легко 4 дни. Он здесь в церквах пел и собирал хор певчий и сладкопение привел в порядок, был губернский публичной нотариус человек доброй и веселой и неглупой Боже упокой его душу с праведными».. (Из записок купца Губкина).

1907 – освящен храм Сергиева скита (территория железнодорожной станции Калуга-2). Сергиев скит Калужского отдела Императорского Православного Палестинского Общества построен в память «злодейски убиенного в результате террористического акта 4 февраля 1905 года» Великого князя Романова Сергея Александровича. Решение о постройке святой обители было принято 4 февраля 1906 года. 19 октября 1911 года Сергиев скит посетила Великая княгиня Елизавета Федоровна. В память о давних исторических событиях на здании железнодорожного вокзала Калуга-2 установлена мемориальная доска.

1924 – вышло постановление Губернского исполкома об увековечении памяти В.И. Ленина и обустройстве сквера его имени. Через год, 5 июля 1925 года, был открыт памятник вождю, скульптор В. В. Козлов. Калуге досталась первая бронзовая копия модели этого памятника. Вторая копия в 1927 г. была поставлена у Смольного института в Ленинграде. Всего было изготовлено 17 таких копий. С 1937 по 1991 год Староторжская площадь также носила имя вождя, ныне носит название площадь Старый Торг. 1 декабря 1961 года именем Ленина была названа одна из центральных улиц Калуги.

1925 – открытие восстановленной ткацкой фабрики «Крестьянка» в пос. Ермолино Боровского уезда. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1931 - вышел первый номер газеты "Колхозник" - орган Медынского райкома КПСС и районного Совета депутатов трудящихся. С 26 февраля 1963 года название газеты - "Заря".

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1944 года была учреждена прокуратура Калужской области. В ее состав вошли прокуратура областного центра и 27 районов. Приказом Прокурора СССР от 27.07.1944 года № 777 первым прокурором Калужской области был назначен Василий Семенович Перов. А самое первое упоминание о прокуроре Калужской губернии содержится в Памятных книжках Калужской губернии 1869 года. Тогда прокурором окружного суда служил коллежский асессор Вячеслав Иванович Петров.

05.07.1944 - был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Калужской области в составе РСФСР. Старинная Калужская губерния (наместничество) России, образованная по Указу Екатерины II в августе 1776 года, сохранялась как самостоятельная административная единица до распределения ее территории между Московской и Западной областями 12 июля 1929 года. В 1944 году вновь образованная область имела 24 района, 17 городов, 15 поселков городского типа.

1944 - Спас-Деменский район вошел в состав образованной Указом Президиума Верховного Совета СССР (5.07.1944) Калужской области. История города Спас-Деменска берет свое начало от древней волости Демена, которая впервые упоминается в "Литовских метриках" 1446 года.

1944 - Медынский и Дзержинский районы были включены в состав вновь образованной Калужской области.

1944 - создан Калужский центр стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМ).

1857 – родилась Клара Цеткин (1857 – 1933)— немецкий политический деятель, участница немецкого и международного коммунистического движения, одна из основателей Коммунистической партии Германии, активистка борьбы за права женщин. Одна из улиц Калуги с 1933 по 1991 носила ее имя (ныне ул. Николо-Козинская).

Уважаемые читатели, а чем запомнился этот день вам? Знаете исторические факты, не попавшие в этот обзор? Пишите в комментариях!