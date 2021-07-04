Этот день в истории: городская дума подняла вопрос и ремонте Каменного моста в Калуге

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день на нашем сайте выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня - 4 июля.

Какие события происходили в нашем любимом городе в этот день - смотрите ниже.

В июле 1910 г. в очередной раз Городская дума подняла вопрос о необходимости срочного ремонта Каменного моста в Калуге, при этом оказались нигде не найденными документы о его постройке. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

В этот день Кузьме Яковлевичу Билибину (14. 03.1908 (деревня Емельяновка, Калужская губерния) — 6.03.1937, Испания) — участнику гражданской войны в Испании, командиру танкового взвода интернациональной танковой бригады, младшему командиру постановлением Центрального Исполнительного Комитета СССР от 4 июля 1937 года «за образцовое выполнение специальных заданий Правительства по укреплению оборонной мощи Советского Союза и проявленный в этом деле героизм» посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

4 и 5 июля 1990 года в г. Калуге были распространены листовки, содержащие призывы к вооруженному свержению Советской власти. По данному факту УКГБ СССР по Калужской области возбуждено уголовное дело по ст.70 УК РСФСР ("Призывы к насильственному свержению или изменению Советского государственного и общественного строя или насильственному нарушению единства территории СССР"). 6 июля автор и распространитель листовок был установлен. Проведено расследование. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

Уважаемые читатели, а чем запомнился этот день вам? Знаете исторические факты, не попавшие в этот обзор? Пишите в комментариях!