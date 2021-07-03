Этот день в истории: в Калуге открылся открылся банк имени Михаила и Павла Малютиных

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день на нашем сайте выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня - 3 июля.

Какие события происходили в нашем любимом городе в этот день - смотрите ниже.

3 июля 1862 года (по ст. стилю) открылся общественный банк имени Михаила и Павла Малютиных, учрежденный 17 февраля 1859 года. В этот же день в 1912 году отмечалось 50-летие со дня основания Калужского Общественного имени братьев Михаила и Павла Малютиных банка. Для руководства и простых вкладчиков были выпущены два вида памятных жетонов: золотой и серебряный. Учредителем банка был Потомственный Почетный Гражданин, Московский 1-й гильдии купец Павел Семенович Малютин (23.07.1792-23.08.1860). В торговом мире это был оригинальный и замечательный человек. Князь Голицын, знавший его более 30 лет, отзывался о нем как о славе и блеске Российского купечества и называл его "мужем правды и чести". Секретарь Калужского Губернского Статистического Комитета Ф.Ф. Кадобнов в 1912 году писал: "Малютинский Банк - это такое учреждение, благодаря которому много бедных калужан получают помощь в разных видах. Некоторые учреждения и учебные заведения содержатся на его средства". Банк располагался в здании городской думы. Угол Никитской и Ильинской (ныне Ленина и Кутузова). После революции фасад здания претерпел изменения.

3 (14) июля 1763 г. родился Иван Иванович Пеллисьер (Иван Адамович Пиллисьер 1763 –1813, по др. данным 1815). Происходил из швейцарских дворян, русский военный моряк, действительный статский советник. Пеллисьер служил в голландском флоте, а 2 марта 1788 г., будучи поручиком голландской морской службы, перешел в русскую с чином капитан-лейтенанта. Был действительным статским советником, кавалером российских орденов, инспектором по лесной части девяти российских губерний. Являлся одним из создателей первого в России Лесного училища, позднее - Лесного института в Козельском уезде Калужской губернии (1804). Похоронен в Оптиной пустыни.

1965 – в Калуге открылся стадион «Локомотив» (позднее «Центральный»). (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

Уважаемые читатели, а чем запомнился этот день вам? Знаете исторические факты, не попавшие в этот обзор? Пишите в комментариях!