В Калужской области нашли африканскую чуму свиней

В пятницу, 2 июля, в Калуге комитет ветеринарии провел заседание противоэпизоотической комиссии. В рамках конференции сообщили, что в одном из хозяйств Юхновского района Калужской области был выявлен очаг распространения африканской чумы свиней.

На заседании рассказали, что местный житель занимался содержанием и разведением свиней, не соблюдая ветеринарные правила.

- Он самовольно огородил у лесного массива участок земли в один гектар, на котором разводил с 2019 года свиней, - отметили на заседании. - На данный момент в его хозяйстве более 100 голов. Ввоз и вывоз свиней осуществлялся без ветеринарных сопроводительных документов.

На месте обнаружения трупов животных было проведено эпизоотическое расследование.

- На данный момент специалисты госветслужбы проводят комплекс мероприятий в соответствии с действующим законодательством, - подчеркнули на совещании. - По предварительным оценкам областной бюджет понесет убытки в размере около трех миллионов рублей.