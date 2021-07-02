Прямая линия: задай вопрос министру труда

Во вторник, 6 июля, в 14:30 на нашей страничке в ВК стартует прямая линия с министром труда и социальной защиты Калужской области Павлом Вячеславовичем КОНОВАЛОВЫМ.

Тема прямой линии: «Постпандемия: как коронавирус изменил рынок труда Калужской области».

Последние два года сильно изменили наше общество. Локдаун, удаленка, маски и прочие санитарные ограничения. Каким образом это повлияло на рынок труда нашего региона? Чего нам ждать в будущем? Какие профессии будут востребованы в ближайшие годы?

Павел Вячеславович ответит на эти и другие ваши вопросы на обозначенную тему в рамках прямой линии.

А сегодня мы открываем предварительный прием вопросов. Их вы можете оставить в комментариях к этой новости.

В день прямой линии, 6 июля, мы опубликуем на www.kp40.ru ссылку на страничку во «Вконтакте», где будет проходить эфир.