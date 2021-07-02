В калужском сквере Защитников Отечества прошел День ветеранов боевых действий
В четверг, 1 июля, в Калуге отметили День ветеранов боевых действий. Об этом сообщили в городской управе.
Праздник пока что не является государственным, потому что отмечается в стране не так давно. В нашем городе его праздновали в сквере Защитников Отечества у мемориала «Журавли».
Там собрались ветераны боевых действий — участники войны в Афганистане, боевых действий на Северном Кавказе, в Таджикистане, Египте, Сирии, Нагорном Карабахе и других локальных войн и конфликтов.
- На митинге были вручены юбилейные медали, - отметили в горуправе.
Участники мероприятия почтили минутой молчания память 187 калужан, которые погибли в локальных войнах и военных конфликтах, а также своих ушедших из жизни в мирное время товарищей.
Пришедшие возложили венок и цветы к монументу «Журавли».
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