Сезон 2021: 5 идей для полного дачного счастья

Дача! Ах, сколько в этом слове для сердца русского слилось: и радующая глаз зелень, и тепло бани, и запах мяса на углях, и непередаваемое чувство бесконечного лета. Это раньше дача была местом, куда приезжали, чтобы, в первую очередь, работать: копать, сажать, строить. Сегодня же дача становится все больше про удовольствие.

И так как дачники - люди активные (перед началом сезона им обязательно нужно решить ряд вопросов, узнать, что, где купить, как и куда сажать), то в этой статье мы специально собрали 5 актуальных трендов, которых, возможно, вам не хватало для полного дачного счастья.

Сделать дачу как в передаче «Фазенда»

Если вы еще не сделали мебель из паллет, ни разу не слышали о понятии «вертикальный сад» и не повесили гамак на своем дачном участке, тогда мы идем к вам. На самом деле, интересных идей по благоустройству полно – нужно только задать вопрос поисковику.

Например, за ландшафтный дизайн отвечает канал «Индизайн», а классные идеи в стиле «очумелых ручек» ждут вас в блоге «Бери и делай». Youtube (18+) покажет пошаговую инструкцию, а Pinterest (6+) поможет вдохновиться идеями для декора. Главное – загореться идеей и запастить быстрым мобильным интернетом.

Смотреть кино по открытым небом

Устроить киносеанс под открытым небом – это ли не мечта истинного дачного романтика! А при наличии проектора воплотить мечту в жизнь не составит труда. Экраном может выступать простыня, натянутая между деревьев, или белая стена. Для создания нужной атмосферы можно развесить гирлянды, расставить ночники, обложиться подушками, пуфиками, приготовить еду и напитки. Можно даже позвать соседей и заодно поразить их вашей задумкой! Важным и нужным дополнением к вечеру станут средства от комаров и мошек.

Не забудьте скачать на флешку выбранный фильм! Если же флешка с нужным фильмом осталась в городе или в последний момент вы изменили решение, что посмотреть этим вечером, то и тут вам пригодится скоростной мобильный интернет.

Позаботиться о будущем своего участка

Среди дачников набирает популярность тренд на посадку вечнозеленых растений, которые будут радовать глаз в течение года. Растения не сбрасывают листья и иголки разом, а делают это постепенно, поэтому не теряют презентабельный вид. К тому же, они неприхотливы в уходе: меньше хлопот – больше времени на семью и друзей!

Посадить можжевельник, рододендрон, вереск, камелию и найти ту самую тую поможет обзор питомников вашего города. Качество питомника гарантирует, что на выходе вы получите тот сорт растения, который реально хотите.

Посадить что-то новенькое

Если в прошлом году вы тоже не знали, куда девать неожиданно разросшиеся кабачки-гиганты, а овощную икру даже видеть не хочется, мы вас понимаем. Понимаем и предлагаем сфокусироваться на чем-то новеньком.

Попробуйте заняться выращиванием дерева авокадо, высадить помидоры сорта «Желтая карамель» или даже «Золотые купола». Из зелени для посадки подойдет шпинат, базилик или салат Айсберг. Когда все поспеет, блюда с огорода будут не хуже, чем в ресторане.

Не бойтесь экспериментировать! Например, садоводы из Сибири решили высаживать «северное» киви, а местные ученые и вовсе предложили выращивать на своих участках восковую тыкву, кивано и вигну. По их словам, экзотические овощи вполне способны приспособиться даже к суровому климату – почитайте об этом больше на просторах интернета.

Перенять опыт других дачников и сделать еще лучше

Без общения и обмена опытом не обойдется, пожалуй, ни один дачник. Но далеко не все советы можно найти на соседском огороде, порой нужно поискать глобальнее – в интернете, да еще и срочно, стоя прямо перед грядкой или строительными материалами. Поэтому оператор сотовой связи Билайн активно развивает мобильный интернет 4G не только на территории городов, но в области, уделяя особое внимание популярным местам отдыха и дачным массивам. Чтобы всем было удобно!

О предложении «Возьми интернет на дачу»*

«Возьми интернет на дачу» – новое предложение от Билайн специально для тех, кто предпочитает отдыхать или работать за городом. В рамках акции Билайн предоставляет новому абоненту скидку на модем или роутер и скидку 50% на 2 месяца на абонентскую плату. Переезжая на дачу, можно продолжить работу или учебу «на удаленке», не отказываться от просмотра любимых сериалов и серфинга в интернете. Достаточно приобрести в интернет-магазине или одном из собственных офисов Билайн 4G-модем или 4G-роутер в комплекте с тарифом «Безлимит для устройств». В Калужской области стоимость комплекта модем + sim-карта составит 1 990 рублей, роутер + sim-карта 2 500 рублей.

*Акция проводится с 08.04.2021 г. по 31.08.2021 г. для физических лиц - новых абонентов «Билайн» для ряда регионов при покупке акционных WI-FI роутера или USB-модема и SIM-карты c тарифом «Безлимит для устройств» при технической возможности подключения. Акция действует отдельно от других акций и предложений. Количество ограничено. Организатор акции: ПАО "ВымпелКом" РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.Организатор акции оставляет за собой право изменять или дополнять условия акции, в том числе, изменить список товаров, участвующих в акции.

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