Сделать прививку лучше до середины июля
В этом случае к осени успеет сформироваться иммунитет.
Кому нужна прививка
В первую очередь - медработникам и учителям, сотрудникам организаций социального обслуживания и многофункциональных центров. Им приходится контактировать с большим количеством людей. Кроме того, рекомендуется привиться студентам, и сделать это до середины июля, чтобы с 1 сентября посещать занятия.
Вакцинация необходима пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, в том числе бронхо-легочной системы, с сердечно-сосудистыми, с сахарным диабетом и ожирением. Именно у них риск тяжелого течения ковида наиболее высок. Но при этом обязательно нужно предварительно проконсультироваться с врачом, особенно при заболеваниях почек и печени, при иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, болезнях эндокринной системы, инсультах, заболеваниях центральной нервной системы, при сахарном диабете, заболеваниях сердца и сосудов.
Среди противопоказаний
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины (это выясняет врач в прививочном кабинете),
- тяжелые аллергические реакции,
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Рекомендуется подождать выздоровления,
- обострение хронических заболеваний. Лучше подождать ремиссии,
- беременность и период грудного вскармливания.
Когда вакцина начинает действовать
Устойчивый иммунитет формируется через 3-4 недели после второго этапа вакцинации. Держится он, по предварительным данным, до 9 месяцев.
Побочные эффекты
Как и после любой прививки, после вакцинации от COVID-19 возможны: подъем температуры, ощущение озноба и ломоты в мышцах, головная боль, боль и припухлость в месте инъекции. Это свидетельствуют о том, что в организме началось формирование иммунного ответа. Обычно неприятные симптомы проходят за 1-2 дня и не являются противопоказанием к проведению второго этапа вакцинации.
Можно ли заболеть после вакцинации
Вирус может попасть в организм человека, однако в случае заражения прививка не дает развиться болезни.
Любой человек, вне зависимости от того, вакцинирован он или нет, может быть переносчиком вируса-возбудителя COVID-19.
Поэтому необходимо неукоснительно соблюдать меры предосторожности: социальное дистанцирование, гигиену рук, носить защитные маски.