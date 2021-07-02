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Сделать прививку лучше до середины июля

Опубликовано: 02.07.2021 10:00 0 708
Сделать прививку лучше до середины июля

В этом случае к осени успеет сформироваться иммунитет.

Кому нужна прививка

В первую очередь - медработникам и учителям, сотрудникам организаций социального обслуживания и многофункциональных центров. Им приходится контактировать с большим количеством людей. Кроме того, рекомендуется привиться студентам, и сделать это до середины июля, чтобы с 1 сентября посещать занятия.

Вакцинация необходима пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, в том числе бронхо-легочной системы, с сердечно-сосудистыми, с сахарным диабетом и ожирением. Именно у них риск тяжелого течения ковида наиболее высок. Но при этом обязательно нужно предварительно проконсультироваться с врачом, особенно при заболеваниях почек и печени, при иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, болезнях эндокринной системы, инсультах, заболеваниях центральной нервной системы, при сахарном диабете, заболеваниях сердца и сосудов.

Среди противопоказаний

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины (это выясняет врач в прививочном кабинете),

- тяжелые аллергические реакции,

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Рекомендуется подождать выздоровления,

- обострение хронических заболеваний. Лучше подождать ремиссии,

- беременность и период грудного вскармливания.

Когда вакцина начинает действовать

Устойчивый иммунитет формируется через 3-4 недели после второго этапа вакцинации. Держится он, по предварительным данным, до 9 месяцев.

Побочные эффекты

Как и после любой прививки, после вакцинации от COVID-19 возможны: подъем температуры, ощущение озноба и ломоты в мышцах, головная боль, боль и припухлость в месте инъекции. Это свидетельствуют о том, что в организме началось формирование иммунного ответа. Обычно неприятные симптомы проходят за 1-2 дня и не являются противопоказанием к проведению второго этапа вакцинации.

Можно ли заболеть после вакцинации

Вирус может попасть в организм человека, однако в случае заражения прививка не дает развиться болезни.
Любой человек, вне зависимости от того, вакцинирован он или нет, может быть переносчиком вируса-возбудителя COVID-19.
Поэтому необходимо неукоснительно соблюдать меры предосторожности: социальное дистанцирование, гигиену рук, носить защитные маски.

Опубликовано: 02.07.2021 10:00 0 708
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