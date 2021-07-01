Большую пиццу за полцены приготовят калужским клиентам Tele2

Оператор предлагает калужанам другие правила для приятного отдыха. Теперь в программе лояльности «Больше» абонентам доступны промокоды со скидками на итальянскую выпечку по любимым рецептам.

В Калуге по промокоду из приложения «Мой Tele2» или с сайта оператора посетителям приготовят любую большую пиццу диаметром 36 см со скидкой 50% . В меню доступны варианты на любой вкус – по классическим и авторским рецептам. При заказе на сумму от 455 рублей клиентам предложат бесплатную и безопасную доставку на дом.

Предложение подойдет как для тех, кто решил пообедать в офисе или на прогулке, так и для вечерних встреч с друзьями или выходов в ресторан всей семьей. Уютная атмосфера заведений позволит приятно отдохнуть в любой компании.