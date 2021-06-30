Депутат Госдумы Геннадий Скляр прокомментировал прямую линию с Президентом

В среду, 30 июня, Президент России Владимир Путин провел прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы россиян.

По итогам ее прокомментировал депутат Госдумы от Калужской области Геннадий СКЛЯР.

- Сегодняшний прямой диалог Президента показал нам пример открытости, честности и высокой ответственности за судьбу России, - сказал Скляр. - Президент, на мой взгляд отвечая на вопросы, которые поступали со всей страны показал готовность решать все самые острые проблемы и преодолевать все трудности, которые рождаются в непростой, и международной, и внутренней ситуации. И в этой заботе о будущем России мы должны быть все вместе с Президентом.