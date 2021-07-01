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Этот день в истории: в Калуге открылся Казенный винный склад

Опубликовано: 01.07.2021 08:00 6 684
Этот день в истории: в Калуге открылся Казенный винный склад

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день на нашем сайте выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня - 1 июля.

Какие события происходили в нашем любимом городе в этот день - смотрите ниже.

1795 – «Июль, с 1-го числа по 5-е. Замечено в часах проверенных полуденною линиею, разница 1 ½ часа а ветры были сильные с востока». (Из записок купца Губкина).

1885 – в с. Луневе Мосальского уезда Калужской губернии родился Сергей Васильевич Безсонов (1885 – 1955). Окончил Калужскую гимназию и Казанский университет юридический и историко-филологический факультеты. Калужанам известен как преподаватель и краевед. Был членом Общества изучения русской усадьбы, автором изданных в 1928-1930 гг. четырех выпусков серии «Классицизм в калужском гражданском зодчестве».

В июле 1901г. в Калуге состоялось торжественное открытие Казенного винного склада, и уже в ноябре того же года был опубликован первый отчет о его работе. В начале века завод пережил первую мировую, революционное движение, гражданскую войну с иностранной интервенцией, немецкую оккупацию с вылитыми запасами спирта и водки, чтобы русский «шнапс» не достался врагу. При этом спирт нужен был и для «коктейлей Молотова», и для обработки ран на поле боя,  поэтому предприятие продолжало работать. К концу советской эпохи в силу ряда причин положение завода сильно осложнилось. Тогда же завод получил ложные обвинения со стороны Франции в подделке своей продукции. Французам казалось, что из простого фуражного зерна невозможно произвести спирт, в котором практически отсутствовал метанол. Но специалисты, ученые и технологи «Кристалла» доказали обратное и добились извинений со стороны своих оппонентов.

На протяжении всей своей истории завод успешно развивался и экспортировал продукцию в десятки стран. В Советском Союзе и за рубежом все узнавали «калужскую водку». 

В 2018 г. один из крупнейших производителей региона «Калужский Кристалл» обрел вторую жизнь в г. Обнинске. «Калужский Кристалл» сменил место производства, но не поменял главного: высочайшего качества продукции.

1913 – открытие Калужского мужского учительского института. Просуществовал до октября 1917 г. (К.Афанасьев «Летопись провинции»). В книге «Прогулки по старой Калуге», рассказывая об ул. Воронина, Г.М.Морозова пишет: «Интересен дом №7, бывшее здание учительского института, открытого в 1913 г. Первый выпуск педагогов состоялся 21 мая 1916 г. Первым директором учительского института был Сергей Алексеевич Петровский».

1916 – открытие в Калуге курсов по внешкольному образованию. (К.Афанасьев «Летопись провинции»). Однако в записной книжке В. Продувнова  это событие отмечено другой датой – 22 июля. 135 слушателей со всей губернии в здании женской учительской семинарии (ныне школа №3) приветствовали председатель губернской управы Д.Н.Челищев и директор народных училищ П.С.Богданов. В.Продувнов отмечает, что курсы действовали до 14 августа.

1(14) июля 1915 года по решению Московского учебного округа Калуги для подготовки специалистов архитектурного строительства официально было открыто низшее строительно-техническое училище им.И.К.Ципулина. (С 1885 по 1901 год И.К. Ципулин служил в должности калужского городского Головы и будучи щедрым благотворителем пожертвовал каменный дом, стоимостью 70 тыс. рублей для устройства профессионально-технического училища). 9 июня 1917 года училище было преобразовано в строительный техникум (ул. Герцена, 16, после переезда - ул. Маршала Жукова, 53). Сейчас учебное заведение называется "Калужский коммунально-строительный техникум» им. И.К. Ципулина.  

1940 – в Калуге открылся учительский институт. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1957 – приступил к работе совнархоз Калужского экономического административного района во главе с председателем М.А.Шмакаловым. На территории области действуют 405 промышленных предприятий. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

Уважаемые читатели, а чем запомнился этот день вам? Знаете исторические факты, не попавшие в этот обзор? Пишите в комментариях!

Опубликовано: 01.07.2021 08:00 6 684
Тэги: этот день в истории история калуги
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