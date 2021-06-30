«СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА» приглашает на работу

Акционерное общество «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА» является одним из крупнейших предприятий по выпуску строительных изделий и включает в себя два крупных кирпичных завода – завод керамических стеновых материалов и завод по производству кирпича керамического полнотелого. Наше предприятие выпускает продукцию под торговым брендом «Воротынский кирпич». Мы умело сочетаем вековые традиции производства керамического кирпича, знания и опыт поколений, работающих на заводе, последние мировые разработки в сфере производства этого строительного материала, собственные уникальные технологии и, конечно, все природные достоинства кирпича.

В связи с расширением ассортимента выпускаемой продукции ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

заведующую медпунктом

медицинскую сестру

ведущего инженера-программиста

инженера-электроника

водителя погрузчика тракторного, автомобильного

водителя грузовых автомобилей

машиниста бульдозера

машиниста экскаватора

слесаря по ремонту автомобилей

слесаря по ремонту

тяжёлой техники

электромонтера

электрогазосварщика

слесаря-ремонтника

слесаря по КИПиА

оператора на пр-во

съёмщика-укладчика

огнеупорщика

грузчика

стропальщика



Мы предлагаем

работу на крупном предприятии

оформление по ТК РФ

полный соц.пакет

удобный график работы

компенсацию питания

доставку корпоративным транспортом

обучение вторым профессиям

повышение квалификации

материальную помощь к ежегодному отпуску, профессиональному празднику

​



Мы находимся

249201, Калужская область, Бабынинский

район, п. Воротынск, ул. Заводская, д. 1

Контакты отдела кадров:

тел. (факс): (4842) 58-12-06, 8 910-706-69-59

эл. адрес: ОК@VSPK.RU

Также о нашем предприятии вы можете узнать на сайте: www.vkirpich.ru.