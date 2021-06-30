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«СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА» приглашает на работу

Опубликовано: 30.06.2021 11:56 0 506
«СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА» приглашает на работу

Акционерное общество «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА» является одним из крупнейших предприятий по выпуску строительных изделий и включает в себя два крупных кирпичных завода – завод керамических стеновых материалов и завод по производству кирпича керамического полнотелого. Наше предприятие выпускает продукцию под торговым брендом «Воротынский кирпич». Мы умело сочетаем вековые традиции производства керамического кирпича, знания и опыт поколений, работающих на заводе, последние мировые разработки в сфере производства этого строительного материала, собственные уникальные технологии и, конечно, все природные достоинства кирпича.
В связи с расширением ассортимента выпускаемой продукции ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

  • заведующую медпунктом
  • медицинскую сестру
  • ведущего инженера-программиста
  • инженера-электроника
  • водителя погрузчика тракторного, автомобильного
  • водителя грузовых автомобилей
  • машиниста бульдозера
  • машиниста экскаватора
  • слесаря по ремонту автомобилей
  • слесаря по ремонту
  • тяжёлой техники
  • электромонтера
  • электрогазосварщика
  • слесаря-ремонтника
  • слесаря по КИПиА
  • оператора на пр-во
  • съёмщика-укладчика
  • огнеупорщика
  • грузчика
  • стропальщика


Мы предлагаем 

  • работу на крупном предприятии 
  • оформление по ТК РФ
  • полный соц.пакет
  • удобный график работы
  • компенсацию питания
  • доставку корпоративным транспортом
  • обучение вторым профессиям
  • повышение квалификации
  •  материальную помощь к ежегодному отпуску, профессиональному празднику


Мы находимся
249201, Калужская область, Бабынинский
район, п. Воротынск, ул. Заводская, д. 1
Контакты отдела кадров:
тел. (факс): (4842) 58-12-068 910-706-69-59
эл. адрес: ОК@VSPK.RU
Также о нашем предприятии вы можете узнать на сайте: www.vkirpich.ru.

Опубликовано: 30.06.2021 11:56 0 506
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