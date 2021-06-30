«СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА» приглашает на работу
Акционерное общество «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА» является одним из крупнейших предприятий по выпуску строительных изделий и включает в себя два крупных кирпичных завода – завод керамических стеновых материалов и завод по производству кирпича керамического полнотелого. Наше предприятие выпускает продукцию под торговым брендом «Воротынский кирпич». Мы умело сочетаем вековые традиции производства керамического кирпича, знания и опыт поколений, работающих на заводе, последние мировые разработки в сфере производства этого строительного материала, собственные уникальные технологии и, конечно, все природные достоинства кирпича.
В связи с расширением ассортимента выпускаемой продукции ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
- заведующую медпунктом
- медицинскую сестру
- ведущего инженера-программиста
- инженера-электроника
- водителя погрузчика тракторного, автомобильного
- водителя грузовых автомобилей
- машиниста бульдозера
- машиниста экскаватора
- слесаря по ремонту автомобилей
- слесаря по ремонту
- тяжёлой техники
- электромонтера
- электрогазосварщика
- слесаря-ремонтника
- слесаря по КИПиА
- оператора на пр-во
- съёмщика-укладчика
- огнеупорщика
- грузчика
- стропальщика
Мы предлагаем
- работу на крупном предприятии
- оформление по ТК РФ
- полный соц.пакет
- удобный график работы
- компенсацию питания
- доставку корпоративным транспортом
- обучение вторым профессиям
- повышение квалификации
- материальную помощь к ежегодному отпуску, профессиональному празднику
Мы находимся
249201, Калужская область, Бабынинский
район, п. Воротынск, ул. Заводская, д. 1
Контакты отдела кадров:
тел. (факс): (4842) 58-12-06, 8 910-706-69-59
эл. адрес: ОК@VSPK.RU
Также о нашем предприятии вы можете узнать на сайте: www.vkirpich.ru.