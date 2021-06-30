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Этот день в истории: в Калужской области родилась кинооператор Маргарита Пилихина

Опубликовано: 30.06.2021 08:00 0 346
Этот день в истории: в Калужской области родилась кинооператор Маргарита Пилихина

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день на нашем сайте выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня - 30 июня.

Какие события происходили в нашем любимом городе в этот день - смотрите ниже.

1901 - калужский земский доктор И.И.Дубенский навещает тяжело заболевшего Л.Н.Толстого в Ясной Поляне. Вторичный визит – 21-23 августа.
 

 
1906 - в городе Юхнове родился Дмитрий Константинович Фаддеев (30(17).06.1907- 29.10.1989). Член-корреспондент Академии наук СССР (1964), лауреат Государственной премии СССР (1981), талантливый представитель Отечественной математической школы.
 

1908 – событие, произошедшее не в Калуге, но затронувшее всех – падение тунгусского метеорита, загадку которого разгадывают до сих пор.
 
1936 – Западная железная дорога разделена на Белорусскую и Московско-Киевскую с управлением последней в Калуге.
 

 
В 1926 г. в деревне Черная Грязь (ныне Жуковского района) Калужской области родилась Маргарита Михайловна Пилихина (1926 – 1975), кинооператор, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1965), секретарь правления Союза кинематографистов СССР.
 

 
1954 – полное солнечное затмение на территории СССР, в Калуге было закрыто 85% солнечного диска.
 

 
1978 – в Людинове на 71-м году жизни умер бывший директор тепловозостроительного завода Г.Д. Гогиберидзе.

Уважаемые читатели, а чем запомнился этот день вам? Знаете исторические факты, не попавшие в этот обзор? Пишите в комментариях!

Опубликовано: 30.06.2021 08:00 0 346
Тэги: этот день в истории история калуги
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