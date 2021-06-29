Этот день в истории: в Калугу приехал писатель Алексей Константинович Толстой

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день на нашем сайте выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня - 29 июня.

Какие события происходили в нашем любимом городе в этот день - смотрите ниже.

1561 г. – Московский Собор установил день памяти преподобного Тихона (16 июня). Причислен к лику святых. Тихон Калужский (Медынский) — игумен, основатель монастыря Тихонова пустынь родился в Киеве в начале XV века. В начале XX века был одним из самых почитаемых святых в России.

1850 – писатель Алексей Константинович Толстой приехал в Калугу в качестве чиновника комиссии, производящей ревизию. Здесь он встретился с Николаем Васильевичем Гоголем, читал ему отрывки из романа «Князь Серебряный», написанного по мотивам калужских легенд.

2005 - решением № 10-36 Городского собрания было утверждено положение «О гербе города Обнинска Калужской области».

Уважаемые читатели, а чем запомнился этот день вам? Знаете исторические факты, не попавшие в этот обзор? Пишите в комментариях!