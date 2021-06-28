10 культурных и туристических брендов Калужской области попали в ТОП-1000 по России

31 мая были опубликованы итоги конкурса «ТОП-1000 культурных и туристических брендов России», куда вошли 10 брендов Калужской области. Об этом сообщает региональное агентство по развитию туризма.

Конкурс объявили 4 ноября 2020 года, а прием заявок продолжался до 31 января. В общей сложности было оставлено 1478 заявок из всех регионов страны.

В число победителей вошли 336 брендов из 77 регионов России.

В ТОП-1000 попали и 10 брендов Калужской области:

Великое стояние на Угре (номинация: Даты и события)

Малоярославецкое сражение (номинация: Даты и события)

Колыбель космонавтики (номинация: Образы)

Оптинские старцы (номинация: Образы)

Александр Чижевский (номинация: Персоны)

Константин Паустовский (номинация: Персоны, автор: Зуев Алексей Пантелеймонович)

Обнинск - первый наукоград (номинация: Поселения)

Угра (номинация: Природа)

Гостиный двор Калуги (номинация: Сооружения)

Боровский Свято-Пафнутьев монастырь (номинация: Сооружения)

Награждение победителей состоится на Втором российском фестивале локальных культурных брендов “Живое наследие” 2-3 июля в Москве.