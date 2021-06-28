10 культурных и туристических брендов Калужской области попали в ТОП-1000 по России
31 мая были опубликованы итоги конкурса «ТОП-1000 культурных и туристических брендов России», куда вошли 10 брендов Калужской области. Об этом сообщает региональное агентство по развитию туризма.
Конкурс объявили 4 ноября 2020 года, а прием заявок продолжался до 31 января. В общей сложности было оставлено 1478 заявок из всех регионов страны.
В число победителей вошли 336 брендов из 77 регионов России.
В ТОП-1000 попали и 10 брендов Калужской области:
- Великое стояние на Угре (номинация: Даты и события)
- Малоярославецкое сражение (номинация: Даты и события)
- Колыбель космонавтики (номинация: Образы)
- Оптинские старцы (номинация: Образы)
- Александр Чижевский (номинация: Персоны)
- Константин Паустовский (номинация: Персоны, автор: Зуев Алексей Пантелеймонович)
- Обнинск - первый наукоград (номинация: Поселения)
- Угра (номинация: Природа)
- Гостиный двор Калуги (номинация: Сооружения)
- Боровский Свято-Пафнутьев монастырь (номинация: Сооружения)
Награждение победителей состоится на Втором российском фестивале локальных культурных брендов “Живое наследие” 2-3 июля в Москве.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!