Volkswagen Taos – российская премьера

3 июня состоялась российская премьера Volkswagen Taos

Два двигателя на выбор: 110 л.с. или 150 л.с.

Три варианта исполнения, а также специальная версия

Широкий набор функционального оборудования

Принципиально новая мультимедийная система VW Play

Магазин приложений VW Play Apps

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3 июня в Москве, в зале «Академия», состоялась российская премьера Taos – нового SUV марки Volkswagen. Новый кроссовер был представлен как автомобиль для поклонников яркой индивидуальности.

Руководитель марки Volkswagen в России Томас Мильц отметил: «Taos создан для людей, которые ценят яркую индивидуальность. В нем сочетаются современные тренды и традиционные преимущества марки Volkswagen. От новой мультимедийной системы до образцовой эргономики, каждый элемент Taos создан так, чтобы соответствовать индивидуальности владельца. Производство Taos стартовало 27 мая на заводе «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» в Нижнем Новгороде, и летом эта модель прибудет в салоны всех наших официальных дилеров. Мы уверены, что Taos продолжит российский успех Tiguan в новом сегменте».

В модельном ряду Volkswagen Taos позиционируется как более компактный SUV, чем Tiguan. Его длина составляет 4417 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1602 мм.

Дизайн Taos стремителен и динамичен. Необычный образ передней части и капот с мощным рельефом привлекают внимание, а рисунок светодиодных ходовых огней и световая полоса, расходящаяся по сторонам от логотипа, добавляют облику технологичности.

Кроссовер будет предлагаться с двумя вариантами двигателей: атмосферным мощностью 110 л.с. в сочетании с 5-МКП или 6-АКП и передним приводом, а также турбированным 150-сильным мотором в паре с 8-АКП и передним приводом или 7-АКП и полным приводом 4Motion.

Модель Taos первой в российской линейке автомобилей Volkswagen получит принципиально новую мультимедийную систему VW Play на базе Android, с дисплеем диагональю 10 дюймов. При помощи этой системы пользователь сможет подключиться к точкам доступа Wi-Fi (включая смартфон), подключить Apple CarPlay или Android Auto, управлять настройками некоторых функций автомобиля (например, климат-контроля, датчиков парковки, камеры заднего вида, обогрева лобового стекла) через сенсорные переключатели. Мультимедийная система также предоставляет возможность воспроизведения аудиоданных (включая мобильную связь) через динамики автомобиля при помощи интерфейса USB и Bluetooth™. В новой мультимедийной системе у российских пользователей будет возможность воспользоваться встроенным магазином приложений VW Play Apps, в котором будут доступны, в том числе, сервисы Яндекс: Яндекс.Навигатор со встроенными Яндекс.Музыкой, Яндекс.Заправками и голосовым помощником Алисой. В магазине приложений планируются обновления и дополнения.

Комплектации

На российском рынке модель будет представлена в трех вариантах исполнения: Respect, Status и Exclusive. Кроме того, в момент выхода на рынок для заказа будет доступна ограниченная серия JOY! – специальное исполнение Taos, базирующееся на версии Status.

Respect

Версия Respect оснащается 16-дюймовыми стальными колесными дисками, светодиодными фарами рефлекторного типа и черными рейлингами. Taos в данном исполнении комплектуется сиденьями с тканевой обивкой, передними сиденьями с механической регулировкой поясничного подпора и подогревом, боковыми зеркалами с электрорегулировкой и обогревом, 2 портами USB-C и кондиционером с ручным управлением. Среди функционального оснащения: круиз-контроль с ограничителем скорости, датчик света, мультимедийная система с дисплеем 6,5”, 4 динамиками, Bluetooth и App-Connect, 8-дюймовая цифровая приборная панель и кнопка запуска двигателя. Автомобиль также оборудуется 6 подушками безопасности и креплениями ISOFIX.

Для Volkswagen Taos в комплектации Respect доступны 2 опциональных пакета: пакет «Зимний», который включает в себя двухзонный климат-контроль, электрообогрев лобового стекла, датчик дождя, электроскладываемые боковые зеркала, а также пакет «Городской», в который входят передние и задние датчики парковки, камера заднего вида и 2 USB-порта для задних пассажиров.

Кроме того, для автомобиля в качестве дополнительных опций предлагаются на выбор 16-дюймовые легкосплавные колесные диски Chester, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски Mayfield или 18-дюймовые легкосплавные колесные диски Montego Bay (только для 4Motion), а также тканевые коврики, сигнализация, передние и задние датчики парковки и двухзонный климат-контроль.

Status

Для данной комплектации доступны 16-дюймовые легкосплавные колесные диски Chester, комфортные сиденья с тканевой обивкой, водительское сиденье с электрорегулировкой в 12 направлениях (включая регулировку поясничного подпора), а также датчик дождя и зеркало заднего вида с автозатемнением. Volkswagen Taos в исполнении Status оснащается передними и задними датчиками парковки, двухзонным климат-контролем, мультимедийной системой VW Play с 10-дюймовым дисплеем и 6 динамиками, а также 2 USB-портами для задних пассажиров.

Для Taos в данном исполнении опционально доступно несколько пакетов: пакет «Зимний» (включает в себя электрообогрев лобового стекла, электроскладываемые боковые зеркала и подогрев задних сидений), пакет «Техника» (включает в себя бесключевой доступ, сигнализацию, электропривод багажника), пакет «Городской» (включает в себя камеру заднего вида, ассистент парковки Pak Assist, систему мониторинга «слепых» зон Side Assist), дизайн-пакет Style (включает в себя 17-дюймовые легкосплавные колесные диски Mayfield, тонировку задних стекол, задние фонари специального дизайна, атмосферную подсветку салона), пакет IQ.Light (включает в себя адаптивные светодиодные фары проекционного типа и светящуюся полосу на радиаторной решетке) и пакет «Безопасность» (включает в себя систему автоматического торможения Front Assist, систему удержания в полосе Lane Assist, систему мониторинга «слепых» зон Side Assist, задние боковые подушки безопасности).

Опционально для данного исполнения доступны 17-дюймовые легкосплавные колесные диски Kulmbach или 18-дюймовые легкосплавные колесные диски Montego Bay (только для 4Motion), тканевые коврики, сигнализация, электропривод багажника, камера заднего вида, ассистент парковки Park Assist, парковочный отопитель (только для двигателя 1.4 TSI).

Exclusive

Volkswagen Taos в исполнении Exclusive оборудуется 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Mayfield, серебристыми рейлингами и дополнительными хромированными элементами на бамперах. Для данной версии доступны адаптивные светодиодные фары проекционного типа со светящейся полосой на радиаторной решетке, тонировка задних стекол, электроскладываемые зеркала заднего вида и электрообогрев лобового стекла. Интерьер дополнен сиденьями с комбинированной обивкой, задним подлокотником, атмосферной подсветкой и дополнительными хромированными элементами салона. В качестве функционального оснащения для данной версии предлагается камера заднего вида, 10-дюймовая конфигурируемая цифровая приборная панель, подогрев задних сидений и система автоматического переключения с дальнего света на ближний.

Для Volkswagen Taos в исполнении Exclusive опционально доступны пакеты «Техника» (включает в себя бесключевой доступ, сигнализацию и электропривод багажника) и «Безопасность» (включает в себя систему автоматического торможения Front Assist, адаптивный круиз-контроль Stop&Go с ассистентом дистанции в пробке, систему удержания в полосе Lane Assist, систему мониторинга «слепых» зон Side Assist и задние боковые подушки безопасности).

Автомобиль можно дополнительно оборудовать 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Kulmbach, 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Montego Bay (только для 4Motion), ассистентом парковки Park Assist, парковочным отопителем (только для двигателя 1.4 TSI) и тканевыми ковриками.

JOY!

Специальная версия JOY! основана на комплектации Status и дополнена 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Dublin, черными корпусами зеркал заднего вида и тонировкой задних стекол. Интерьер Taos в данном исполнении отличают оранжевые декоративные элементы на передней панели и сиденьях и атмосферная подсветка. Модель также оборудуется сигнализацией, бесключевым доступом, камерой заднего вида, электрообогревом лобового стекла и электроскладываемыми зеркалами заднего вида.

Для Volkswagen Taos в исполнении JOY! опционально доступен пакет «Инновации», который включает в себя систему автоматического торможения Front Assist (только для двигателя 1.4 TSI), адаптивный круиз-контроль Stop&Go с ассистентом дистанции в пробке (только для двигателя 1.4 TSI), адаптивные светодиодные фары проекционного типа со светящейся полосой на радиаторной решетке и 10-дюймовую конфигурируемую цифровую приборную панель.

Для версии JOY! в качестве дополнительных опций предлагаются тканевые коврики, электропривод багажника, ассистент парковки Park Assist, парковочный отопитель (только для двигателя 1.4 TSI) и подогрев задних сидений.

Подробности уточняйте у официального дилера Volkswagen КорсГрупп. Калуга, ул. Автомобильная, 2. Тел. +7 4842 21 97 89