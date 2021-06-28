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26 июня в Калуге отпраздновали День выпускника

Опубликовано: 28.06.2021 08:25 0 599
26 июня в Калуге отпраздновали День выпускника

Началось мероприятие с возложения цветов к Вечному Огню на площади Победы, затем выпускники и руководство города прошли в праздничной колонне к Городскому парку культуры и отдыха.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил собравшихся:

«Дорогие выпускники!

От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с окончанием школы!

Это одновременно и радостный, и грустный день, символизирующий расставание с детством, но вместе с тем для вас начинается новый этап жизни, полный надежд, стремлений, мечтаний!

Вы вступаете в пору, когда закладывается фундамент дальнейшей взрослой жизни – выбор любимого дела, профессии, своего места в жизни. Перед вами – множество дорог, и каждому предстоит выбрать свой путь. Дорогие наши юные земляки, от всей души желаю вам успешно определиться с этим важнейшим выбором!

Уважаемые учителя!

Вы терпеливо, мудро, самоотверженно помогали детям, учили их, передавали свой опыт, поддерживали во всех начинаниях. Во многом благодаря вам школьные годы стали прекрасной порой, воспоминания о которой останутся у выпускников на всю жизнь. Примите слова огромной благодарности за ваш бесценный труд.

Дорогие выпускники, любите свою малую родину и помните, Калуга – город вашего детства, здесь вас любят и ждут. Кем бы вы ни стали, какую бы профессию ни выбрали, есть одна самая важная должность – быть человеком, достойным гражданином своей страны.

Пусть успех и счастье будут вашими вечными спутниками! В добрый путь!»

Опубликовано: 28.06.2021 08:25 0 599
Тэги: городская дума
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