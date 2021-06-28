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Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил «Боевое братство»

Опубликовано: 28.06.2021 08:23 0 357
Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил «Боевое братство»

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил Калужское областное и городское отделения Всероссийской общественной организации ветеранов  «Боевое братство» с юбилейными датами – 20-летием и 10-летием.

На протяжении всех лет своей деятельности организация, объединяющая участников боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и других локальных войн и конфликтов,  активно занимается:

  • укреплением и развитием ветеранского движения,
  • систематической работой с родными и близкими погибших военнослужащих,
  • увековечением памяти погибших и посещением мест захоронений,
  • патриотическим воспитанием молодежи.

Обращаясь к собравшимся, Юрий Моисеев отметил: «С каждым днем становится все меньше ветеранов Великой Отечественной войны. На вас ложится работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  Спасибо членам организации за то, что оказываете помощь семьям погибших защитников Отечества, не оставляете ветеранов и семьи погибших без заботы. Желаю  вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и достижений в вашем благородном деле!»

За активную работу по укреплению ветеранского движения и увековечению памяти погибших защитников Отечества Глава Калуги наградил членов общественной организации почетными грамотами.

Опубликовано: 28.06.2021 08:23 0 357
Тэги: общество городская дума
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