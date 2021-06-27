В Калужской области 4 человека умерли из-за коронавируса за сутки

За сутки зафиксировано четыре новые смерти впоследствии коронавируса. Общее количество жертв пандемии в нашем регионе выросло до 371 человека. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщает федеральный оперативный штаб.

За сутки заразились 75 жителей области. Общее количество заболевших составило 37 168.

Выздоровели 68 человек. Всего победили болезнь 35 490 жителей Калужской области.

По всей России за сутки выявлены 20 538 случаев коронавируса. За весь период - 5 451 291. Выписаны за сутки – 12 728, за весь период – 4 956 714. За последние сутки умерли 599 человек, за все время – 133 282.