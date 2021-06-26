В Калуге продлили ремонт дамбы

В связи с погодными условиями работы по замене дорожного покрытия на левобережном подходе к мостовому переходу через Оку с транспортной развязкой по улице Гагарина продлены до шести часов вечера воскресенья, 27 июня.

Для проезда транспорта организовано движение по встречному направлению в 2 полосы.

Управление городского хозяйства сообщает о путях разъезда транспортных средств с учетом перекрытия:



- выезд из города в сторону мкр. Анненки – от ул. Гагарина с поворотом направо и далее по выделенной полосе по левобережному подходу к мостовому переходу через р. Ока в направлении выезда в область;



- выезд из города в сторону мкр. Анненки от ул. Набережная с проездом под мостовым переходом, с выездом на съезд от ул. Гагарина и далее по выделенной полосе по левобережному подходу к мостовому переходу через р. Ока в направлении выезда в область;



- въезд в город со стороны мкр. Анненки – движение по выделенной полосе встречного направления по левобережному подходу к мостовому переходу через р. Ока со стороны области, затем с поворотом направо движение под мостовым переходом в направлении ул. Набережная и далее въезд в город без ограничений;



- въезд в мкр. Правый берег со стороны мкр. Анненки – движение по выделенной полосе встречного направления по левобережному подходу к мостовому переходу через р. Ока со стороны области, затем с поворотом направо движение под мостовым переходом в направлении ул. Набережная и далее с поворотом налево и движением под мостовым переходом въезд на мостовой переход в направлении мкр. Правый берег;



- движение центр – мкр. Правый берег в обоих направлениях без ограничений.



Пути объезда для беспрепятственного движения: через мкр. Силикатный, а также через Южный обход.