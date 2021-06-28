Этот день в истории: В Калужскую губернию приехал Гоголь

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день на нашем сайте выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня - 28 июня.

Какие события происходили в нашем любимом городе в этот день - смотрите ниже.

1850, 16 – 17 июня (по старому стилю) проездом на Украину Николай Васильевич Гоголь (1809 – 1852) посещает Калугу и Оптину пустынь. В дни пребывания в Калужской губернии писатель продолжает работу над вторым томом «Мертвых душ».

1915 – в д. Слободка Думинического района родился Иван Петрович Сидоренко (1915 –1943). Герой Советского Союза (17.11.1943). Старший лейтенант артиллерийского полка И.П.Сидоренко погиб при форсировании Днепра. Именем героя названа улица в г. Озеры Московской области.

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Июнь 1951 – Телевидение в Калуге. Недавно в Калуге был впервые установлен телевизионный приемник типа КВН 49-Б с входной чувствительностью 200 микровольт, со специальным антенным устройством на высоте 35 м от уровня земли, на котором и велся прием передач телевизионного центра г. Москвы. В 20 часов прием не обнаружился, нос наступлением темноты, т.е. после захода солнца, появились первые изображения на экране телевизора.

Велась передача оперы «Борис Годунов». В 22 ч 30 мин получено было полное изображение с достаточным уровнем сигнала по изображению и по звуку. Дирекция радиотрансляционной сети Министерства связи и радиоклуб продолжают вести дальнейшие наблюдения за приемом Московского телевизионного центра в Калуге и северных районах области. (П.Кузьмин, начальник областной дистанции радиотрансляционной сети)

Уважаемые читатели, а чем запомнился этот день вам? Знаете исторические факты, не попавшие в этот обзор? Пишите в комментариях!