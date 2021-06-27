Этот день в истории: в Обнинске ввели в действие первую в мире атомную электростанцию

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день на нашем сайте выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня - 27 июня.

Какие события происходили в нашем любимом городе в этот день - смотрите ниже.

1926 – над Калугой разразилась небывалой силы гроза. Тремя ударами молнии расщепило дерево на Сенной площади, поражен неизвестный мальчик, которого успели

закопать в землю и он остался жив. А в доме №2 по Фалеевскому переулку (с 1933 это пер. Интернациональный) насмерть убило члена горсовета Владимира Владимировича

Соловьева

1929 – был образован Барятинский район, в него входило 309 населенных пунктов, численность населения составляла 52,5 тысяч человек. В 1944 году Барятинский район был включен в состав Калужской области.

1954 – ввод в действие первой в мире атомной электростанции в г. Обнинске. Событие положило начало эре мирного использования атомной энергии. АЭС дала первый ток для промышленности и сельского хозяйства Калужской области и прилегающих районов в сеть Мосэнерго. Много лет станция служила экспериментальной базой атомной энергии. 29 апреля 2002 г. реактор АМ был остановлен. Почетный гражданин Обнинска, академик Корнеев Николай Андреевич обратился к Президенту ПФ с просьбой сохранить первую в мире АЭС и создать на ее базе музей.

Уважаемые читатели, а чем запомнился этот день вам? Знаете исторические факты, не попавшие в этот обзор? Пишите в комментариях!