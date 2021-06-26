Этот день в истории: авиатор А.А. Кузьминский совершил пятиминутный полет над калужским ипподромом
Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день на нашем сайте выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.
Сегодня - 26 июня.
Какие события происходили в нашем любимом городе в этот день - смотрите ниже.
1518 – на 31-м году от рождения скончался князь Семен Иванович Калужский. Похоронен в Архангельском соборе Москвы.
1912 – пятиминутный полет авиатора А.А.Кузьминского на аэроплане Блерио над калужским ипподромом.
В этот день в 1956 г. в газете «Правда» было напечатано «Письмо из Тарусы» К.Г. Паустовского «О проблемах маленького города». В нем писатель призывал беречь Тарусу,
как заповедник.
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