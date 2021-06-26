Этот день в истории: авиатор А.А. Кузьминский совершил пятиминутный полет над калужским ипподромом

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день на нашем сайте выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня - 26 июня.

Какие события происходили в нашем любимом городе в этот день - смотрите ниже.

1518 – на 31-м году от рождения скончался князь Семен Иванович Калужский. Похоронен в Архангельском соборе Москвы.

1912 – пятиминутный полет авиатора А.А.Кузьминского на аэроплане Блерио над калужским ипподромом.

В этот день в 1956 г. в газете «Правда» было напечатано «Письмо из Тарусы» К.Г. Паустовского «О проблемах маленького города». В нем писатель призывал беречь Тарусу,

как заповедник.

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Июнь 1812 - после вторжения Наполеона в Россию в Калужской губернии был создан Комитет"для записи и вооружения людей". Начальником Калужского ополчения был назначен генерал-лейтенант Василий Федорович Шепелев. Местом сбора 1-го пехотного полка стало село Варваренки Бабынинского района, где из всех деревень было собрано около 2500 человек.

Уважаемые читатели, а чем запомнился этот день вам? Знаете исторические факты, не попавшие в этот обзор? Пишите в комментариях!