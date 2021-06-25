Этот день в истории: В Калужской области открыли колонну в память о войне 1812 года

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день на нашем сайте выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня - 25 июня.

Какие события происходили в нашем любимом городе в этот день - смотрите ниже.

В 1826 г. родился Александр Михайлович Жемчужников (1826 – 1896), русский писатель. Работал судебным следователем в Козельске и Калуге (1861). Двоюродный брат А.К.Толстого, состоял в родстве с калужским губернатором В.А.Арцимовичем. Братья Жемчужниковы (Александр, Алексей, Владимир)и А.К.Толстой создали комический тип поэта-чиновника Козьмы Пруткова.

1845 – губернатором Калужской губернии назначается Николай Михайлович Смирнов (16.05.1808 – 4.03.1870). Исполнял должность губернатора до1851 г. Он учредил постоянную и сельскохозяйственную выставку, экспонаты которой позднее стали частью фонда исторического музея. Оживление провинциальной тишины было непременной

заслугой его просвещенной жены Александры Осиповны Россет (1809 – 1882). Гостями Смирновых в разное время были М.С.Щепкин, В.Г.Белинский, А.К.Толстой, Н.В.Гоголь.

1834 – в с. Тарутино при 101 орудийном выстреле открыта колонна в память о войне 1812 г. Инициатором ее создания стал граф Румянцев.

1926 – в Калуге создан филиал Ассоциации художников революционной России (АХРР).

Уважаемые читатели, а чем запомнился этот день вам? Знаете исторические факты, не попавшие в этот обзор? Пишите в комментариях!