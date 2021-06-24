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Депутат Государственной думы от Калужской области Геннадий Скляр дал большую пресс- конференцию

Опубликовано: 24.06.2021 14:23 0 326
Депутат Государственной думы от Калужской области Геннадий Скляр дал большую пресс- конференцию

В среду состоялась итоговая пресс-конференция депутата Госдумы Геннадия Скляра.           

В рамках мероприятия были названы задачи будущего созыва. Указ о назначении выборов в парламент подписал на прошлой неделе Владимир Путин.

«В своем выступлении Президент обратил внимание, что депутатам, в первую очередь, предстоит решать острые проблемы, прежде всего, преодоления пандемии и выхода из экономического кризиса. В то же время Владимир Путин подчеркнул, что надо видеть будущее страны и заранее планировать его. Эта емкая формула станет основой работы будущего парламента и Президент рассчитывает, что все фракции Госдумы и все политические силы будут свои действия в выборной кампании рассматривать под этим углом. Мы надеемся, что в Калужской области выборы пройдут в соответствии с теми пожеланиями, которые высказал Президент», - сказал Геннадий Скляр.

Народный избранник выразил свое отношение о внесенной  инициативе в Госдуму по вопросу возрождения водительских курсов при общеобразовательных школах.

- «Считаю, это хорошая идея. Раньше, правда, немного по-другому все это звучало. Курсы вождения проводил для школьников ДОСААФ для того, чтобы молодые люди, которые пойдут в армию приходили уже с определенными навыками. Это был такой армейский компонент. Сейчас вполне может быть житейским. Наше общество становится все более автомобилизированным, и  молодежи такие навыки очень нужны», — отметил парламентарий.

Речь также шла и о чистоте региона. Парламентарий рассказал о поправках к Лесному кодексу.

В случае принятия они позволят областной власти заниматься уборкой мусора на территориях, относящихся к лесному фонду.

- «Несколько дней назад я подписал письмо, составленное по инициативе нашего Законодательного Собрания, с поправкой в Лесной кодекс. Она дает право нашим региональным властям заходить в лес и очищать его от мусора. Это право мы хотим получить. Сейчас этого делать нельзя, поскольку по Лесному кодексу это федеральные полномочия. Но мы видим, как в леса привозится и выбрасывается мусор уже  самосвалами.  Сегодня мы получаем ответ, что этим должны заниматься соответствующие структуры, у которых на это нет средств. Но если мы сейчас не начнем сами наводить порядок на нашей земле, то произойдет нарастание проблемы и потом сделать это будет очень сложно», — сказал Геннадий Скляр.

Кроме того Геннадий Скляр особо отметил тему по очистке реки Протвы.

В Обнинске готовится круглый стол, где соберутся архитекторы, экологи и представители городского сообщества. Тема встречи - разработка концепции дальнейшего благоустройства реки Протвы. В частности, большое внимание, подчеркнул депутат, следует уделить экологическому здоровью реки. Для этих целей могут быть построены очистные сооружения в Ермолине, Обнинске и Жукове. Скляр отметил, что Президент в своём обращении к Федеральному Собранию предложил использовать инфраструктурные кредиты для регионов, в том числе и на модернизацию очистных.

Парламентарий обратил внимание и на использование Оки в черте Калуге, устройству там современной комфортной зоны отдыха.

- «Моя позиция – надо привлекать серьезных специалистов,  российский и мировой опыт и мнение горожан. Просто насыпать песок и поставить грибочки – это уже позапрошлый век», - подчеркнул Геннадий Скляр.

Опубликовано: 24.06.2021 14:23 0 326
Тэги: геннадий скляр
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