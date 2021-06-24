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23 июня состоялось очередное заседание Городской Думы города Калуги

Опубликовано: 24.06.2021 11:33 0 376
23 июня состоялось очередное заседание Городской Думы города Калуги

Генеральный директор ООО  «ЭЛМАТ» Леонид Меерович был награжден Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги».

Далее депутаты скорректировали бюджет города, внесли изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Калуги, включив в неё 104 автоцистерны по продаже молока, 52 автомагазина, киоски и торговые павильоны с торговлей мясом и мясной гастрономией, рыбой и рыбной продукцией, овощами, фруктами и ягодами, хлебобулочными изделиями, печатной продукцией и другими товарами.

Также были согласованы сделки МУП ГЭТ «Управление калужского троллейбуса», МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети», МУП «Калугатеплосеть» и МУП «Управление комплексного обслуживания населения».

В «Часе контроля» основной акцент был сделан на обсуждении информации о ямочном ремонте и устранении разрытий на автомобильных дорогах общего пользования в городе Калуге.

Как пояснил заместитель Городского Головы – начальник управления городского хозяйства города Калуги Александр Шпиренко, общая протяженность автомобильных дорог в Калуге – 830 км. Большинство из них страдает от ветхих подземных коммуникаций, просадок и провалов в местах расположения колодцев. Сейчас при ремонте дороги водоканал меняет шахты колодцев на железобетонные.

В текущем году по результатам обследования общая площадь выявленных разрушений дорожного покрытия на дорогах 1 и 2 категории составила 280 тыс. кв.м, на общую сумму 335 млн.руб.       В рамках выполнения муниципального задания  МБУ «СМЭУ» в текущем году будет выполнен ямочный ремонт на площади 27 тыс.кв.м.  на сумму 30 млн.руб. 

Дополнительно, Министерством дорожного хозяйства Калужской области городу было выделено 120  млн.руб. С учетом софинансирования из местного бюджета на сумму 6,7 млн. руб.  это позволит произвести замену изношенных (верхних) слоев дорожного покрытия на площади 150 тыс.кв.м. Однако, выделенного финансирования недостаточно, чтобы  ликвидировать весь  «недоремонт» дорожного полотна. Дефицит средств  составляет 180  млн.руб. — это 103 тыс.кв.м. В связи с этим город вынужден  в приоритетном порядке ремонтировать  дороги, по которым проходит общественный транспорт, дороги с наиболее интенсивным трафиком,  подъезды к социально-значимым объектам и предписания  контрольно-надзорных органов.

Верхний дорожный слой в этом году планируется заменить на ул. Песчаная, Тепличная, Можайская, Азаровская, пер. Механизаторов, ул. Путейская, Академическая, на разворотных кольцах общественного транспорта по ул. Небесная и в районе КРЛЗ.

В завершении заседания Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев призвал всех усилить меры индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции, в том числе обратить внимание на возможность пройти вакцинацию.

 

Опубликовано: 24.06.2021 11:33 0 376
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