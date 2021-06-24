Встреча экскурсоводов

16 июня в Визит-центре «Калужский край» состоялся круглый стол «Экскурсовод. Внутренний туризм». На круглом столе обсуждались проблемы изучения, сохранения и популяризации исторического, архитектурно-градостроительного наследия г. Калуги и области.

Встреча прошла на одном дыхании, столько интересных вопросов попало в поле обсуждения. Самыми обсуждаемыми стали темы создания и развития профессионального сообщества. Поговорили о налаживании коммуникации и связей, организации учебы и стажировок для экскурсоводов.

Спасибо всем докладчикам за прекрасные выступления!

От Союза экскурсоводов России, Калужского регионального отделения выступил председатель Владимир Кобзарь. Ирина Пономаренко представила фактически готовый кодекс профессиональной этики экскурсовода. Ирина Маркина рассказала о красоте и тонкой эстетике внутренней жизни калужских улиц. Марина Ефименкова обратила внимание сообщества на то, что краеведение является необходимой частью профессионального сознания экскурсовода. Елена Качанова представила молодых экскурсоводов Калуги — ​выпускников Среднерусской академии. Их Калужский региональный Союз экскурсоводов будет особенно поддерживать, а также писать и рассказывать об их достижениях, а присутствующие представители турфирм заявили о своём желании работать с новоиспеченными дипломированными экскурсоводами.

Среднерусская академия при поддержке работодателей и Калужского регионального отделения Союза экскурсоводов России объявляет набор на программу профессиональной переподготовки «Экскурсоведение».

Справки по телефону: 8–953–323–57–59 или dpo_kaluga@sasz.ru.

Заявку можно оставить на сайте среднерусскаяакадемия.рф