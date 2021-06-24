Этот день в истории: В Калужской области родился Почетный гражданин Иван Наташкин

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день на нашем сайте выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня - 24 июня.

Какие события происходили в нашем любимом городе в этот день - смотрите ниже.

1919 – в деревне Шибаевка Сухиничского района родился Иван Кузьмич Наташкин, Почетный гражданин Сухиничского района, директор Середейской школы с 1968 по 1986

год.

1928 – родился калужский писатель В.В.Кобликов. Он стоял у истоков Калужской писательской организации. Именно под его редакцией вышли в свет знаменитые «Тарусские страницы». Творчество Кобликова отмечал Константин Георгиевич Паустовский. В.В.Кобликов умер в 1972 г.

2005 – на родине в деревне Филенево Ферзиковского района Калужской области был открыт памятник дважды Герою Советского Союза, прославленному летчику Александру Терентьевичу Карпову (1917-1944).

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1897 - в июне-июле известный русский художник Исаак Ильич Левитан (1860-1900) гостил в усадьбе Бугры Малоярославецкого уезда, где написал этюды к картинам "Лунная ночь", "Деревня", "Большая дорога". Ранее, в 1891 году состоялось первое знакомство Левитана с Калужским краем, он приезжал с Антоном Павловичем Чеховым в село Богимово Тарусского уезда.

Уважаемые читатели, а чем запомнился этот день вам? Знаете исторические факты, не попавшие в этот обзор? Пишите в комментариях!