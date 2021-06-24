Этот день в истории: В Калужской области родился Почетный гражданин Иван Наташкин
Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день на нашем сайте выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.
Сегодня - 24 июня.
Какие события происходили в нашем любимом городе в этот день - смотрите ниже.
1919 – в деревне Шибаевка Сухиничского района родился Иван Кузьмич Наташкин, Почетный гражданин Сухиничского района, директор Середейской школы с 1968 по 1986
год.
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