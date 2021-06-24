При выявлении ВИЧ-инфекции необходимо

Более внимательно относиться к своему здоровью, так как вирус ослабляет иммунную защиту организма, и человек становится мишенью для микробов.

Для этого необходимо вести здоровый образ жизни, полноценно питаться, научиться справляться со стрессами, не забывать об отдыхе.

Посещать своего врача в СПИД‑центре, вовремя обследоваться, принимать назначенные доктором лекарственные препараты.

Рекомендуется своевременно вакцинироваться, чтобы уберечь себя от других болезней, перед любой прививкой обязательна консультация врача.

Необходимо регулярно посещать стоматолога, окулиста, а женщинам — ​гинеколога.

Физические нагрузки должны быть регулярными, умеренными и согласованными с врачом, это укрепляет организм, улучшает самочувствие.

Важно отказаться от вредных привычек, это повысит иммунную защиту организма. Хорошее настроение и доброе отношение к окружающим наполнят вашу жизнь позитивом!

Внимание! При половых контактах необходимо использовать презервативы. Предметы личной гигиены должны быть только личными (бритвы, зубные щетки, маникюрные принадлежности). Ранки нужно сразу обрабатывать антисептиком на основе 70% этилового спирта и заклеивать лейкопластырем.

ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ!

С июня по октябрь проходит масштабная Всероссийская акция Минздрава РФ «Тест на ВИЧ: экспедиция 2021». Мобильные пункты тестирования — ​специализированные авто — ​следуют с востока на запад России, делают остановки в 144 населенных пунктах 50 субъектов. В начале июля Калужская область принимает эстафету: ​Калуга; Обнинск; Людиново.

Акция проводится с соблюдением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции (используются средства индивидуальной защиты, проводится дезинфекция).

Приглашаем вас к обследованию на ВИЧ‑инфекцию экспресс-­методом: быстро — ​10 мин., безболезненно, анонимно и бесплатно! Калуга — ​1 июля с 12 до 18 ч., ​площадка у кинотеатра «Центральный»! Ждем вас!

ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центринфекционных заболеваний и СПИД»

Г. Калуга, ул. С. Разина, д. 1. Регистратура: 57-81-27.

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